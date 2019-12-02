情緒突然失控！他怒吞下「20cm牙刷」7小時後才就醫…整根卡住捅爛胃

▲情緒突然失控，男子吞下20公分的牙刷。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

誤吞棗核、硬幣的事情時有發生，陝西省西安市中心醫院日前接診了一名男子，發現他竟然吞下去了一根20公分長的牙刷。據了解，當天，患者因為情緒波動，突然拿起一根牙刷，一口吞下，而且7小時後才在家屬的說服下就醫。目前，經過救治，牙刷已從胃裡成功取出。

據《看看新聞》報導，幾名家屬11月22日凌晨攙扶著一名男子，匆匆前來到西安市中心醫院救助。西安市中心醫院消化科主治醫師楊振威說，「患者情緒波動下吞了一根牙刷，到醫院時，已經過去了7個小時；當時，我們通過CT，發現牙刷已經到胃中。」

▲醫生緊急救助患者。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生判斷，牙刷如果不及時取出，就有可能進入小腸，「現在情況已經相當緊急了。」醫院馬上開啟綠色通道，盡快對患者進行內鏡下異物取出術。

楊振威說，「通過胃鏡發現牙刷特別長，有20公分，已經造成胃粘膜損傷出血，取出時還要經過食管的3個狹窄（段）；我們通過清道器，聯合試管套管的方法，小心的將牙刷從食道取出，避免損傷了食道粘膜。」經過近10分鐘的救治，牙刷被成功取出。目前，患者已經出院。

醫生提醒，任何時候都不要做出吞食異物的過激行為，「老人和小孩容易出現誤吞硬幣、魚刺、棗核、假牙等各種異物的情況，一旦出現，要及時就醫。」

我該答應女友嗎？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼目前患者已經出院。（圖／翻攝自看看新聞）