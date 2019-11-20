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牙刷插進5歲女口腔！　爸驚「洞大3公分」：只是轉頭跟老婆講一下話

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▲▼牙刷插進5歲女口腔！　爸驚「洞大3公分」：只是轉頭跟老婆講一下話。（圖／翻攝自臉書「Mitchell Gravenmeier」）

▲瑟萊斯（Celeste）已經復原回到家中。（圖／翻攝自臉書「Mitchell Gravenmeier」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名5歲小女孩刷牙的時候，不停在床上跳，卻不小心向前摔下床，導致牙刷插入口腔深處，傷口直徑將近1英寸（2.54公分）。女童送醫後已無大礙，但現在對刷牙非常恐懼，以後講話恐怕也會有發聲問題。

根據《每日郵報》報導，美國猶他州西瓦利城（West Valley City, Utah）27歲的丈夫葛瑞芬米爾（Celeste Gravenmeier），和他25歲的老婆維多利亞（Victoria）婚後育有一女一男，5歲女兒瑟萊斯（Celeste）和2歲兒子。

事情發生當天，葛瑞芬米爾要瑟萊斯刷牙洗臉準備上床睡覺，他看到瑟萊斯坐在床上刷牙的同時，一直上下亂跳，不管如何出聲制止還是不聽，而孩子們之所以要坐在床上刷牙，是因為若不坐著，他們就會到處亂跑。

▲▼牙刷插進5歲女口腔！　爸驚「洞大3公分」：只是轉頭跟老婆講一下話。（圖／翻攝自臉書「Mitchell Gravenmeier」）

▲瑟萊斯刷牙時趴倒，導致牙刷插進口腔。（圖／翻攝自臉書「Mitchell Gravenmeier」）

葛瑞芬米爾回憶道，「我只是轉頭跟我老婆講話沒幾秒，當我回過頭時，瑟萊斯整個人已經往前跌了。」他說，當下聽到瑟萊斯大叫一聲，「她站起來尖叫，然後我看她的嘴巴裡面有一點血。一開始我不知道她真的把嘴巴後面戳出一個洞，我以為她只是咬到舌頭或嘴唇，但是拿手電筒一照就發現一個很大的洞，大概有一英寸那麼大。」

緊急送往醫院後，醫療團隊透過電腦斷層掃瞄，發現幸好牙刷插入的深度及角度，沒有危及到瑟萊斯的動脈和其他血管，但仍須緊急進行手術。看著女兒被推進手術室，葛瑞芬米爾說，自己當時很緊張，醫生花了2個半小時才把傷口縫合起來，「那個地方（口腔右側臼齒後上方）很難搆到」。

手術成功後，瑟萊斯的情況已經恢復穩定回到家中，但到現在還是很怕刷牙，而且根據醫生判斷，未來說話可能會有些問題。葛瑞芬米爾說，雖然每個人小時候都被告誡過類似的危險，但很少人真的了解到底可以多嚴重，現在瑟萊斯平安歸來了，他們往後也會嚴格禁止兩個孩子做危險動作，「我們會一直盯著他們刷牙，直到刷完為止。」

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