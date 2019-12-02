TrendForce：手機年產量約14億支...年減4%~5%　三星、華為、蘋果是Q3市佔前三強　

▲手機六大廠牌今年第三季生產總量達3.75億支，較前一季成長9.2%。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

根據全球市場研究機構TrendForce調查，在節慶鋪貨需求帶動下，智慧型手機品牌廠今年第三季生產總量達3.75億支，較前一季成長9.2%。手機六大品牌仍為三星、華為、蘋果、OPPO、小米和Vivo，合計吞下全球約78%的市占。

TrendForce表示，展望第四季，雖將延續旺季表現，但考量品牌廠在成品庫存控管上較為嚴謹，以及因應5G產品面市，市場進入觀望期，可能影響明年第一季的需求表現。

TrendForce認為，品牌廠第四季的生產規劃將偏向保守，預估生產總量在3.7億支以內，較第三季略為衰退。

以全年表現而言，受到中美關稅爭議、華為禁售令等市場不穩定因素影響，加上手機產品發展成熟導致品牌差異性不易突顯，民眾換機意願降低等，今年各季的生產總量相較去年同期皆呈現小幅衰退。預估全年生產總量約14億支，較去年衰退4％～5％。

▲2019 Q3／Q4 全球六大手機品牌。（圖／取自TrendForce）

Q3 蘋果受惠新機熱銷成長居冠 中國挹注華為拓展市佔

第三季排名第一的三星，生產總量為7,810萬支，較去年同期增長4.8%，除了直接受惠於華為在歐美市場的銷售衰退外，也因A系列的推出成功，讓三星可與強調高規格配置的中國品牌匹敵，競爭東南亞等海外市場。然而，隨著各品牌研發能力提升，品牌間的差異不斷縮小，使得三星在策略上更顯謹慎，除了從產品規劃著手外，今年亦開始增加委外代工項目，以取得成本競爭優勢。

位居全球第二的華為，第三季生產總量為6,750萬支，季增13.4%，主要受惠中國內需市占成長，而海外市場的銷售也較5月中，美國禁令發佈初期有所回穩。展望第四季，由於華為仍未能從實體清單解套，影響新機在海外市場的拓展，所幸禁令發佈前已上市的舊機仍可正常販售，將持續貢獻海外業績，預估第四季的生產總量可達5,500萬支，然中美關係仍是影響未來表現的最大變數。

排名第三的蘋果，擺脫銷售淡季的陰霾，第三季生產數量來到4,670萬支，季增幅高達42%。蘋果在iPhone 11系列上有不少突破，除了海外新定價策略以及舊換新等政策外，背蓋新色、三鏡頭、照相品質大幅提升、電池續航力優化等，均有助其全球銷量成長。展望第四季，受惠新機持續熱銷，生產總量將來到約6,900萬支的高峰，預估iPhone 11系列占比將達77%。

第4到第6名分別為OPPO、小米、Vivo，這三個品牌在中國市場遭到華為擠壓，加上海外市場競爭激烈。因此先穩固國內市占為第一優先，目標在海外能再有所突破。

2020年5G手機放量在即，而中國政府積極推動5G轉型，以明年全球15%的5G智慧型手機滲透率來看，預估中國大陸品牌的5G手機，生產總量將達市佔的 60％ 左右。

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