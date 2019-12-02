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蘋果放大招！傳明年新iPhone將與AirPods綑綁銷售

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▲▼AirPods。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲傳明年的iPhone盒裝中，將附贈AirPods無線藍牙耳機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

今年來，已有諸多媒體及分析師皆對明年的iPhone表示期待，除了傳將支援5G上網功能外，近日也傳出iPhone 11 Pro系列的後續產品螢幕將再更大，並採用新型OLED螢幕技術。日前又有最新消息指出，明年的iPhone盒裝中，將以AirPods無線藍牙耳機取代已隨附多年的EarPods有線耳機。

科技網站《MacRumors》引述台灣媒體《電子時報》（DigiTimes）報導，蘋果擬於2020年將AirPods與新款iPhone綑綁銷售。該報導指出，一名不願具名的業內人士爆料，包括蘋果、三星及小米在內的智慧型手機場商都有意於明年將其最新機款與TWS（True Wireless Stereo，真無線藍牙耳機）綑綁銷售，如蘋果的AirPods及三星的Galaxy Buds等。

不過《MacRumors》指出，此消息的真實性仍有待考察。AirPods的起售價高達159美元（台灣官網售價5290元），而Lightning連接器的EarPods有線耳機在蘋果官網的零售價僅29美元（台灣官網售價990元），很難想像蘋果會在不提高iPhone售價的情況下，於明年的iPhone盒裝中納入如此昂貴的配件。

AirPods可說是蘋果商品列中最受歡迎的硬體商品之一，因此很難理解，在數百萬名果粉願意掏錢購買它時，蘋果還願意免費向消費者贈送這項產品。

而《PhoneArena》也認為，AirPods的售價較EarPods高出4倍，若該消息屬實，比較可能的情況是僅與高階的「Pro」機型綑綁，以進一步提升高階iPhone的吸引力。

儘管上述消息真實度待定，但蘋果很有可能確實在考慮於iPhone盒裝中附贈比EarPods更好的東西，或就EarPods的外型、功能或規格進一步升級。

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