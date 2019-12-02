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三星S11保護貼曝光！　窄邊框、前鏡頭置中設計

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▲▼三星Galaxy S11渲染圖。（圖／取自PhoneArena）

▲三星Galaxy S11渲染圖。（圖／取自PhoneArena）

記者陳心怡／外電報導

有關三星下一代旗艦機Galaxy S11的爆料層出不窮，日前著名爆料人Ice Universe在推特上曝光一張三星Galaxy S11的手機螢幕保護貼，可以看出手機除了邊框採收窄式設計，邊角部分邊框也收窄，同時前鏡頭挖孔採居中設計，整體設計類似於Galaxy Note 10。

先前有報導指出，三星Galaxy S11將採用5倍光學變焦鏡頭，其中主鏡頭將達1.08億畫素，同時也將配備望遠、超廣角及ToF（飛時測距）鏡頭。至於核心部分，Galaxy S11將搭載高通驍龍865處理器，部分版本搭載Exynos 9830。

而三星Galaxy S11+將搭載6.9吋螢幕，螢幕更新率有機會達120Hz，外界預期該機款將搭載螢幕下指紋感測及Dynamic AMOLED面板。

此外，跑分平台《Geekbench》日前也公布三星Galaxy S11 5G 版本的跑分數據。據外媒《Sam Mobile》消息，代號 SM-G986B 的 Galaxy S11 型號共獲得單核心 427、多核心 2326 的跑分成績。

消息人士指出，Galaxy S11系列將會區分成 5G 以及 4G LTE 版本，兩者的儲存容量規格也不相同。5G 版本將提供 128GB、256GB 和 512GB 三種版本，而 4G LTE 版則僅提供 128GB 和 512GB。

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