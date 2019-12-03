蘋果陷入MacBook「蝴蝶」鍵盤挨告糾紛　加州法官拒絕駁回集體訴訟

▲蘋果因先前Mac的鍵盤問題陷入訴訟困擾。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果MacBook先前採用的「蝴蝶」鍵盤，不只讓部分用戶覺得操作困擾，也為公司帶來一些麻煩。根據路透報導，聯邦法官在週一拒絕了蘋果公司聲請駁回消費者集體訴訟的主張，這些消費者宣稱，蘋果知情並隱瞞MacBook的「蝴蝶」鍵盤容易出現故障的狀況。

位於美國加州地方法院的法官達維拉（Edward Davila）表示：「蘋果必須面對它們無法故障排除程序以及MacBook的設計缺陷，並提供『有效修復』，或者客戶前來維修時，應全額賠償客戶的自付費用。」

蘋果用戶聲稱，他們的MacBook、MacBook Pro和MacBook Air出現鍵盤相黏、按鍵無反應的狀況；他們還提出，蘋果的客戶服務並不完善，因為蘋果常提供有同樣問題的鍵盤來給客戶做替換。

該訴訟涉及的客戶，包括購買2015年型號的MacBook和2016年型號的MacBook Pros的用戶。根據路透報導，蘋果此舉可能違反了好幾個州的消費者保護法，目前客戶正在尋求賠償。

蘋果不予置評，並沒有立即回應這些請求。原告律師約翰斯（Benjamin Johns）表示，他對法官拒絕蘋果提議駁回訴訟這件事感到很滿意，且對此案有很大的信心。

即便如此，上個月蘋果推出了具有更大螢幕的MacBook Pro，搭配業界常見的「剪刀腳」鍵盤。在截至9月28日的財報中，Mac（包括各種MacBook機型）系列約佔Apple淨銷售額2,602億美元的10％。

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