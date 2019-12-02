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Apple News+的黑色星期五優惠！　美加地區用戶免費試用期延長為三個月

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▲▼APPLE NEWS+。（圖／取自Apple官網）

▲美國或加拿大的用戶可在 Apple News+ 啟動三個月的試用期。（圖／取自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 Macrumors 報導，週五開始，蘋果為美國和加拿大 Apple News+ 的首次訂閱者，將一個月的免費試用服務延長至三個月。根據App Store顯示，這是一個臨時促銷活動，僅針對黑色星期五和週末期間的訂閱者。

蘋果表示：「只有這個週末，獲得蘋果 Apple News+ 的 3 個月的免費試用期，可享受全部瀏覽數百個雜誌和大報。」

用戶可在美國或加拿大的Apple News+ 上啟動為期三個月的試用，試用期過後， Apple News+ 將自動續訂，直到被取消為止。美國每月定價9.99美元（約台幣305元），加拿大則為每月 12.99 美元（約台幣396元）。

Apple News+ 是一項串流訂閱服務，用戶可以從中閱覽數百本雜誌和付費內容。在蘋果收購數位雜誌訂閱服務Texture 後，這項服務於三月推出。用戶可自行選擇想要觀看的內容，同時，iOS 將根據用戶經常瀏覽的網頁，推薦合適的內容，且不會讓廣告商或蘋果追蹤到用戶的興趣或隱私。

Apple News+ 內容包括了華爾街日報、紐約時報、GQ 等內容，也將繼續在澳大利亞和英國提供為期一個月的試用服務。

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