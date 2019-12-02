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Apple業績成長的新亮點是Apple Card！　分析師關注蘋果跨足金融服務

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▲▼Apple Card。（圖／取自Apple官網）

▲▼Apple Card。（圖／取自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

在CNBC的財經新聞節目中，DA Davidson＆Co.分析師佛特（Tom Forte）表示：「蘋果的新鮮事不是消費者購買什麼產品，而是他們如何付款」，他指出AirPods Pro是個優秀的產品，但他認為Apple今年的亮點是用Apple Card付款。

隨著iPhone市場達到成熟狀態，Apple已將重點透過轉向提供的服務數量，來推動整體業績的增長。正如佛特所指出，今年初推出由高盛支持的信用卡，Apple TV+ 和 Apple News+ 也開闢它們的串流媒體之戰，據傳更計劃進一步跨足醫療保健服務、涉足金融服務領域。

福特補充，儘管蘋果公司的整體業務「不太依賴」iPhone的銷售，但 Apple Card 將成為硬體產品生態系統的支撐。除了允許用戶在兩年內免利息購買iPhone，最重要的是，Apple Card 提供3％的消費回饋。

CNBC節目中的另一位分析師表示，有60％～70％的消費者在 Apple Store 購買iPhone時，也會添購AirPods或AirPods Pro。據外媒報導，由於需求不斷增加，蘋果要求中國生產AirPods的供應商將產量翻倍。

庫克先前也宣布將針對持卡人推出 24 期免息分期貸款，這代表蘋果藉 Apple Card 增長業績的方式不再侷限於購買蘋果產品的現金回饋。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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