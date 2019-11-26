汽機車燃料費屏東縣5.1萬位車主還未繳　逾期罰款+強制執行

▲屏東監理站於11月中旬已寄出汽機車燃料費補繳通知書，逾期未繳罰鍰並移送強制執行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

汽機車燃料費7月開徵，迄今仍有5.1萬位車主未繳納，屏東監理站於11月中旬已寄出補繳通知書，逾期將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3000元罰鍰，還會移送強制執行，籲請車主注意。

屏東監理站表示，汽機車燃料使用費每年7月開徵，截至10月底，屏東縣市還有約5.1萬位車主未繳納針對未繳納者，該單位已在11月中旬寄發催繳通知書，繳納期限至108年12月31日止，逾期將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3,000元罰鍰，還會移送強制執行。

該監理站說，車主收到催繳通知書後，可以在金融機構、郵局、超商（統一、全家、萊爾富、來來）或駐各區監理所（站）代收公庫繳納，您也可以透過監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）、手機下載監理服務APP或電話語音轉帳代繳系統（412-1111、412-6666，服務代碼169＃）操作以金融活期帳戶或信用卡轉帳繳納，上述繳納方式，除了以信用卡繳納外，均免負擔手續費，相當省時方便。

該監理站同時提醒車主如未居住戶籍地，可向各監理機關申辦「公路監理住居所地址」或「約定轉帳代繳汽燃費」、「電子繳款單」，不必擔心因搬家收不到繳款單，或遺忘繳費而受罰。