台東今年最後一場慢食節「團圓餐桌」　手刀快來參加

▲台東今年最後一場慢食節「團圓餐桌」12月7、8日登場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東今年度最後1場慢食節，將於12月7、8日在台東市區鐵花新聚落登場，將以「團圓餐桌」為主題和大家齊聚。除了有37間慢食店家用心帶來家族拿手菜、慶典料理；現場將有2場「慢食作」活動。5日並邀請日本山形縣，以在地食材帶動地方創生的料理人奧田政行主廚來到台東，並與Sinasera 24主廚楊柏偉聯袂舉辦專題講座。台日合作，年度最高的地方美食力，千萬不要錯過。

台東縣政府觀光處表示：台東的山海之間，居住著閩、客、阿美、布農、魯凱、排灣、卑南、達悟等多元族群，以及許許多多從國內外的移居者。因此，關於團圓菜、關於團圓時節，台東有著豐富且多元的飲食傳統，也有深層次的土地連結。其中，達仁鄉土坂部落的排灣族人，每年最重要的團聚時刻就是夏天小米收成後的Masuvaqu小米收穫祭；而從遠方移居台東的每個世代人，則惦記著年節的團聚滋味，父親的台南口味鹹甜糕、阿嬤的白菜滷、日本過年時的御雜煮年糕湯、德國南方的麵疙瘩都有著最豐富動人的飲食故事。

▼同上 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東縣長饒慶齡說，關於團圓時刻的鄉愁、豐盛滋味，將在今年底12月7、8日的「台東慢食節─團圓餐桌」1同回味，1起品嚐、分享歡聚的喜悅。除此之外，慢食節現場2場「慢食作」活動，12月7日土坂部落的Vuvu們將帶領大家製作芋頭團子rinumul；12月8日則是由台東在地作家、產地餐桌協會理事長劉襄群和大家一起做充滿春天滋味的家族年節餃子。歡迎提前報名參與。

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