國民黨「全面崩盤」三敗象　沈富雄：昏庸的主席、荒謬的候選人

▲吳敦義、韓國瑜。（合成圖／記者黃克翔、洪正達攝）



政治中心／綜合報導

國民黨2020大選告急！前立委沈富雄2日在臉書點出「造成國民黨全面崩盤的三個敗象」，包含「昏庸的主席」、「荒謬的候選人」、「尷尬的對中立場」。

沈富雄表示，上周五出爐的「美麗島周報」民調如果可信，則國民黨的選情已經全面崩盤，韓國瑜起碼輸250萬票，國民黨國會席次不會超過43席。

原因一「昏庸的主席」，沈富雄指出，姑且不論吳主席把國民黨活活操死，至今他仍無視區域立委席次的極度不樂觀，依然在做院長的黃梁大夢。天下芸芸眾生，多半平庸，平庸再加貪婪者也不在少數，但兼具這兩種人格特質卻可穩坐主席大位者實在是罕見，這也是國民黨的不幸。

原因二「荒謬的候選人」，沈富雄說，韓國瑜的言行舉止足可「垂範」天下，而且政策的錯亂，只能說是信口開河，這兩天指令支持者背熟「夜襲」的密碼，又要拒答民調，甚至「唯一支持蔡英文」，這是人類自有選舉與民調以來，最破天荒的爛招，說穿了，應是明知大崩盤在即，提早祭出的遮羞布。

原因三「尷尬的對中立場」，沈富雄提到，國民黨團為了反制民進黨團的「反滲透法」，提出一個荒誕不經的「反併吞法」，其目的是為了防止併吞「中華民國」，殊不知「中華民國」在敵對組織眼中已經滅亡，在自家對手的手中已經被借殼上市，北京要併吞的是台灣不是中華民國，國人共同的敵對勢力是北京不是蔡英文，連這一點都說不清楚的政黨，在台灣沒有生存的空間。

沈富雄強調，國民黨危矣，要起死回生，有志之士應思考如何從根把它救起，而不是大敗後，如何搶奪主席大位。

其他人也看了這些．．．

►貪汙沒關到死！黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人 遭通緝趴趴走

►「超過追訴權時效才敢嗆」 黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

►一切禁得起檢驗！韓國瑜嗆黃國昌：拜託立刻去按鈴申告



相關熱門新聞．．．

►黃國昌秀新公文！問韓國瑜：1999到2002年的砂石地是否合法佔有？

►韓國瑜下毒誓「若貪污關到死」 柯文哲：不貪汙很困難嗎？

►韓國瑜毒誓「貪污關到死」 蔡英文：清廉是理所當然的事



►白白胖胖也是一種美