iPhone將可為Apple Watch充電！蘋果混合無線充電系統新專利曝光

▲蘋果專利能透過Macbook幫iPhone無線充電 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

在今年9月之前，有一些分析師及媒體預測新一代iPhone 11系列機款將配備反向充電功能，不過最後並沒有實現。稍早美國專利商標局（USPTO）發布一項涉及反向無線充電的專利申請，蘋果將其描述為具有「混合無線充電系統」的便攜式設備，如iPhone、iPad或MacBook。

《Patently Apple》報導，美國專利商標局昨（28）日發布的蘋果專利為一種內含混合無線充電系統的便攜式電子設備。混合無線充電系統的充電機制不僅是從無線充電設備中接收電量，還可將電量傳輸至輔助電子設備。

將混合充電系統併入便攜式電子設備，不僅能改善電子設備的功能，更使便攜式電子設備與輔助電子設備間的電力傳輸更為有效。

雖然此專利預示著iPhone將可為具備無線充電功能的AirPods充電，但果粉們更感興趣的是，iPhone將有可能被允許為Apple Watch充電。根據《Patently Apple》的圖示，用戶也可在MacBook筆電上為iPhone或Apple Watch充電。

輔助電子設備#214意指智慧手錶、智慧型手機、無線耳機及無線耳機外殼等，該設備可放置於便攜式電子設備#204的充電區塊上，以從便攜式電子設備#204接收電荷。#204被清楚地標記為iPhone或iPad。

▼蘋果混合無線充電系統示意圖。（圖／取自Patently Apple）

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