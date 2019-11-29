懷念iPod的經典選盤嗎？這款App有望讓它在iPhone上重現

▲經典iPod介面有望在iPhone上重歸。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／外電報導

還記得iPod最經典的點按式選盤嗎？現在，一位iOS開發者正在開發一款iPhone應用程式，這款應用程式可以透過懷舊的輪盤設計，將手機變為經典版的iPod。

紐約柯柏聯盟學院（Cooper Union college）設計系學生艾文（Elvin Hu）從去年10月就開始著手這項計畫，日前在Twitter上與大家分享成果。該應用程式將iPhone變成了一個全螢幕的經典iPod，並帶有一個大圓形轉輪，而且含有觸覺回饋等功能。

成果一發布，馬上在Twitter引起熱烈回響，甚至連「iPod之父」法德爾（Tony Fadell）也表示，這是一次「美好的回歸」。不過，這款應用程式能否真正推出，還是得取決於蘋果的決定。艾文表示說：「因為專利和其他原因，我相信蘋果有正當理由對此說不」。

該應用程式還包括蘋果舊的cover flow功能，可以用來呈現專輯封面的 3D 封面縮圖排列。只要指尖輕輕一掃，專輯封面或是文件檔案就像飛越躍過眼前，使用起來很舒壓。

該應用程式仍在開發階段，艾文表示希望能在12月底前完成。但假如蘋果對這款應用程式不滿意，也只能盼望iOS團隊中同樣有人有懷舊之心，並將此程式作為蘋果音樂和iPod粉絲的終極復活節彩蛋。

Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI... pic.twitter.com/29Nfil70I3 — Elvin (@elvin_not_11) 2019年11月9日