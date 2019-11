懷念iPod的經典選盤嗎？這款App有望讓它在iPhone上重現

▲經典iPod介面有望在iPhone上重歸。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者陳心怡/外電報導

還記得iPod最經典的點按式選盤嗎?現在,一位iOS開發者正在開發一款iPhone應用程式,這款應用程式可以透過懷舊的輪盤設計,將手機變為經典版的iPod。

紐約柯柏聯盟學院(Cooper Union college)設計系學生艾文(Elvin Hu)從去年10月就開始著手這項計畫,日前在Twitter上與大家分享成果。該應用程式將iPhone變成了一個全螢幕的經典iPod,並帶有一個大圓形轉輪,而且含有觸覺回饋等功能。

成果一發布,馬上在Twitter引起熱烈回響,甚至連「iPod之父」法德爾(Tony Fadell)也表示,這是一次「美好的回歸」。不過,這款應用程式能否真正推出,還是得取決於蘋果的決定。艾文表示說:「因為專利和其他原因,我相信蘋果有正當理由對此說不」。

該應用程式還包括蘋果舊的cover flow功能,可以用來呈現專輯封面的 3D 封面縮圖排列。只要指尖輕輕一掃,專輯封面或是文件檔案就像飛越躍過眼前,使用起來很舒壓。

該應用程式仍在開發階段,艾文表示希望能在12月底前完成。但假如蘋果對這款應用程式不滿意,也只能盼望iOS團隊中同樣有人有懷舊之心,並將此程式作為蘋果音樂和iPod粉絲的終極復活節彩蛋。

Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI ... pic.twitter.com/29Nfil70I3

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh