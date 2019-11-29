官網上已無蹤跡　蘋果首席設計師正式離職

▲蘋果首席設計師艾夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果前首席設計師艾夫（Jony Ive）的姓名與照片已於稍早從蘋果官網的領導團隊頁面消失，宣告著艾夫長達27年的蘋果職業生涯已正式畫下句點。

艾夫於6月即宣告將於「今年晚些時候」離開蘋果，而這一天終於來了。艾夫於1992年加入蘋果，1996年開始領導蘋果的設計團隊，期間參與了蘋果近代所有重大硬體產品的設計，包括iMac、iPod、MacBook、iPhone、iPad及Apple Watch，甚至連美國加州蘋果總部園區、蘋果零售店外觀及室內設計都是出自他之手，是現今世界上公認最著名的工業設計師之一。

▼艾夫的照片與姓名已從蘋果官網上悄悄撤除。圖為Google 11月27日的頁庫存檔。（圖／截自蘋果官網）

艾夫並未對外公告其離開蘋果的確切日期，而稍早前蘋果官網已默默將其照片自領導團隊頁面中撤除。離開蘋果的艾夫將以新設計公司「LoveFrom」繼續與蘋果合作，該公司是由他與工業設計師紐森（Marc Newson）所成立。

隨著艾夫正式離開蘋果，外界開始將目光聚焦於LoveFrom上，而事實上，艾夫與紐森雙方合作已久，包括鑽石戒指、聖誕樹、「RED」萊卡M相機及Apple Watch等。

根據美國商標管理局（USPTO）的文件顯示，艾夫在美國、牙買加、荷蘭等地已申請「LoveFrom Jony」商標，還提供了公司相關的商品服務，內容如汽車、無人機、美容產品、家用電器，廚房用具等項目。不過這或許只是先申請商標，在一般公司行號成立後，再發展出業務的可能，涵蓋所有內容並可在未來方便變更業務項目。

▼蘋果官網管理層簡介已更新。（圖／截自蘋果官網）

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