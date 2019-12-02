人民日報怒斥美方是「亂港最大黑手」：和14億中國人民作對！

▲大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，人民日報2日發表題為《煽動暴亂踐踏人權必遭唾棄》的評論文章，怒批美方，「不僅是和700多萬香港市民作對、和14億中國人民作對，也是和世界公義、國際基本準則作對，美方一系列煽動暴亂的惡劣行徑必遭唾棄。」

文章表示，數月以來，香港暴徒瘋狂打砸、肆意縱火、破壞公共交通、襲擊警察、殘害普通居民，嚴重危害廣大香港居民的人身安全、言論自由等基本人權，暴行突破人類文明底線，所謂的「和平示威」遮醜布早已被徹底撕去。

文章稱，在此期間，美國一些政客卻打著「人權與民主」的幌子，費盡心機顛倒黑白，美化暴力犯罪，給激進暴力犯罪分子貼上「民主勇士」標籤，卻無視止暴制亂、恢復秩序這一最大人權、最大民意，「這充分暴露了他們在看似高尚的幌子之下，破壞人權民主、打壓中國發展的險惡用心。」

▲許多香港民眾手舉美國國旗。（圖／記者游宗樺攝）

文章進一步表示，無數事實證明，美方就是搞亂香港的最大黑手，美國一些政客被牟取政治私利的欲望迷住心竅，做出徹底扭曲人權與民主基本價值的抉擇，站到國際正義力量的對立面，他們妄圖以一紙法案把香港變為遏制中國的棋子和前哨，其圖謀斷然不會得逞。

文章強調，止暴制亂是當下香港最緊迫的任務，煽動暴力只會讓暴力蔓延，必然損害包括美國在內的世界各國在港利益；美方危險的「玩火遊戲」終將傷及自身，美方假借「人權民主」之名行霸權干涉之實，這種虛偽卑鄙的行徑必將遭到國際社會一致唾棄。

我該答應女友嗎？