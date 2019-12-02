　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人民日報怒斥美方是「亂港最大黑手」：和14億中國人民作對！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

▲大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，人民日報2日發表題為《煽動暴亂踐踏人權必遭唾棄》的評論文章，怒批美方，「不僅是和700多萬香港市民作對、和14億中國人民作對，也是和世界公義、國際基本準則作對，美方一系列煽動暴亂的惡劣行徑必遭唾棄。」

文章表示，數月以來，香港暴徒瘋狂打砸、肆意縱火、破壞公共交通、襲擊警察、殘害普通居民，嚴重危害廣大香港居民的人身安全、言論自由等基本人權，暴行突破人類文明底線，所謂的「和平示威」遮醜布早已被徹底撕去。

文章稱，在此期間，美國一些政客卻打著「人權與民主」的幌子，費盡心機顛倒黑白，美化暴力犯罪，給激進暴力犯罪分子貼上「民主勇士」標籤，卻無視止暴制亂、恢復秩序這一最大人權、最大民意，「這充分暴露了他們在看似高尚的幌子之下，破壞人權民主、打壓中國發展的險惡用心。」

▲▼大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

▲許多香港民眾手舉美國國旗。（圖／記者游宗樺攝）

文章進一步表示，無數事實證明，美方就是搞亂香港的最大黑手，美國一些政客被牟取政治私利的欲望迷住心竅，做出徹底扭曲人權與民主基本價值的抉擇，站到國際正義力量的對立面，他們妄圖以一紙法案把香港變為遏制中國的棋子和前哨，其圖謀斷然不會得逞。

文章強調，止暴制亂是當下香港最緊迫的任務，煽動暴力只會讓暴力蔓延，必然損害包括美國在內的世界各國在港利益；美方危險的「玩火遊戲」終將傷及自身，美方假借「人權民主」之名行霸權干涉之實，這種虛偽卑鄙的行徑必將遭到國際社會一致唾棄。

我該答應女友嗎？

ET快訊
24歲女歌手爆自殘…爸PO文「她去做天使了」　彌留告別最新狀
楊冪「穿運動鞋」上台頒獎！網轟不尊重典禮…粉絲一看全怒了
快訊／凌晨騎機車誤上國道　男疑遭「7車追撞」肢體扭曲慘死
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

社會動盪衝擊　港府財政「15年來首赤字」第三季GDP縮2.9%

人民日報怒斥美方是「亂港最大黑手」：和14億中國人民作對！

華聞快遞／貴州全省發展1904萬畝林下經濟帶動188萬農村人口增收

廣州地鐵施工區塌陷「最深38米」…3人2車瞬間被吞噬！家屬控訴：人未救先回填

旺角深夜情況曝光　員警「全副武裝」街頭巡邏媒體民眾緊隨

快訊／高以翔水晶棺8點10分運抵上海航運中心　「中午搭機返台」粉絲淚別

影／「杭州直擊」要回家了！　高以翔水晶棺送往上海...粉絲淚崩追喊：不要走

車禍女屍褲子被脫！22歲男停屍間性侵…還想來「第二發」

7年情斷！「車遭噴紅漆」男被批負心漢　拍片澄清後風向大逆轉

黃埔、旺角入夜衝突！示威者破壞多間店家...港警射催淚彈驅散戒備

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

療癒系白胖龍貓被搔癢超享受！ 舒服到石化瞇眼...萌樣征服網❤

社會動盪衝擊　港府財政「15年來首赤字」第三季GDP縮2.9%

人民日報怒斥美方是「亂港最大黑手」：和14億中國人民作對！

華聞快遞／貴州全省發展1904萬畝林下經濟帶動188萬農村人口增收

廣州地鐵施工區塌陷「最深38米」…3人2車瞬間被吞噬！家屬控訴：人未救先回填

旺角深夜情況曝光　員警「全副武裝」街頭巡邏媒體民眾緊隨

快訊／高以翔水晶棺8點10分運抵上海航運中心　「中午搭機返台」粉絲淚別

影／「杭州直擊」要回家了！　高以翔水晶棺送往上海...粉絲淚崩追喊：不要走

車禍女屍褲子被脫！22歲男停屍間性侵…還想來「第二發」

7年情斷！「車遭噴紅漆」男被批負心漢　拍片澄清後風向大逆轉

黃埔、旺角入夜衝突！示威者破壞多間店家...港警射催淚彈驅散戒備

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

尤里安／虛有其表？國軍後備部隊的戰力爭議

宜蘭李宗瑞！準消防員性侵5少女再拍裸照逼當「性奴」

2019年最強商管書　穩坐兩大電子書百大暢銷榜首

蕭敬騰幫小禎女兒剪瀏海！　「成果照出爐」…她看傻：不得了了

「柴柴牙醫師」舌頭狂鑽！堅持幫妹洗牙　牠氣到「呃呃呃」快爆炸

社會動盪衝擊　港府財政「15年來首赤字」第三季GDP縮2.9%

遭厄薛拉卡位　遊騎兵看準時機向洋基談交易安杜哈爾

婦臨櫃領15萬「給姪子投資」　銀行專員機警報警攔阻

台61線通霄段區間測速開罰　首日203件違規....國庫進帳60萬

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

大陸熱門新聞

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

7年情斷車遭噴漆！負心漢拍片大逆轉

快訊／高以翔水晶棺「中午搭機返台」

杭州直擊／高粉聚千燈河　想組團赴金寶山

點亮花海　高以翔最後一夜粉絲送別

先有雞還是先有蛋？找到答案了

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

黃埔、旺角入夜衝突！港警到場戒備

寧波獨家／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步離開

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

寧波現場／疑似家屬現身　殯儀館「8支黑傘陣」嚴守

更多熱門

相關新聞

香港法案使美中貿易談判停滯

香港法案使美中貿易談判停滯

美中上周皆對第一階段貿易協議表示樂觀，但美國媒體指出，談判進度受到總統川普（Donald Trump）簽署《香港人權與民主法案》影響。Axios新聞網1日援引美方談判團隊消息人士說法指出，貿易協定因香港法案陷入停滯，且中國國家主席習近平也需要時間，使國內政治情勢穩定下來。

川普拒出席眾院司法委員會首場聽證會

川普拒出席眾院司法委員會首場聽證會

黃埔、旺角入夜衝突！港警到場戒備

黃埔、旺角入夜衝突！港警到場戒備

影／鄧炳強5個「又再」連轟示威者：要人命

影／鄧炳強5個「又再」連轟示威者：要人命

香港理大校園清理修復「至少需半年」

香港理大校園清理修復「至少需半年」

關鍵字：

人民日報香港人權與民主法案香港川普

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

高以翔離世一片哀悼　女星「冷血發文」網氣炸

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

防彈V蹦跳上台！朴敘俊寵溺笑

越養越怪！毛孩非貓非狗　他驚：你是？

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面