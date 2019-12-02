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睡到一半下面涼涼的　醉男低頭一看「朋友趴兩腿間壞壞」

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▲桃園市江姓男子今年6月在龜山區酒後鬧事，員警處理時以「靠北、三小」辱罵遭送辦。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲阿雄與阿強相約喝酒、聊天，卻在結束之後伸出鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中患有中度智能障礙的阿雄（化名）去年9月間與朋友阿強（化名）一同喝酒，卻趁對方酒後熟睡時，脫光衣物強行口交，後來被大聲喝斥才趕忙逃走。台中地院法官日前依乘機性交罪，判處阿雄1年6月有期徒刑，緩刑4年。

判決書中提到，阿雄與阿強（已於今年9月過世）是朋友關係，去年9月他前往對方住處喝酒，接著騎腳踏車離去；大約一個小時之後，他再次回到朋友家，並趁友人酒後熟睡、無法抗拒之時，強行脫去全身衣物，再趴於兩腿間幫忙口交。

▲床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿強睡到一半被脫光衣物。

阿強半夢半醒間感覺下半身好像「有人」，驚醒後馬上大聲喝斥，阿雄這才起身並立即逃離現場。事後雙方鬧上法院，台中地院法官囑託衛生福利部草屯療養院進行精神狀態鑑定，發現阿雄的語言智商明顯低於操作智商，對一般社會情境的判斷能力較弱，加上案發當天有喝酒，確實可能會惡化本來就不佳的控制能力，但並未達到完全喪失辨識能力的程度。

法官認為，阿雄利用阿強熟睡時伸出鹹豬手，對朋友造成相當的傷害，考量到他事後坦承全部犯行，雙方也已經達成和解且賠償完畢，可見應該是真心悔悟，最後依乘機性交罪判處1年6月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，同時還得在判決確定後2年內向公庫支付1萬元。

● 飲酒過量，有礙健康

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