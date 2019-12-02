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泰簽證需「財力證明」台灣用免簽報復？　駐泰代表揭「殘酷真相」：台灣損失更大

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泰國簽證,泰國觀光簽證,泰簽（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來自行申辦泰國簽證需附3個月的財力證明。（圖／記者蔡玟君攝）

記者林彥臣／綜合報導

泰國是不少台灣人喜歡旅遊的國家之一，但是自即日起自行申辦泰國簽證，需附3個月的財力證明，這個舉動讓國民黨立委痛批，台灣應該停止給泰國免簽來報復，但是台灣駐泰代表童振源看法不同，認為如果真的這麼做，可能損失更多來台觀光旅客

▲▼自行申辦泰國簽證需附3個月的財力證明。（圖／翻攝自東森新聞）

▲自行申辦泰國簽證需附3個月的財力證明。（圖／翻攝自東森新聞）

目前有三種申辦泰簽的方法，影響最大的就是「自辦申請」，必須準備三個月內財力證明，「旅行社申辦」因為由旅行社替旅客擔保，所以不受影響，而「落地簽」也保持原貌，2020年4月底前還可以免收2000泰銖費用，不過，落地簽缺點是往往一排就得排上1~2個小時以上。

只是「需附財力證明」這一項政策確實已經影響到了台灣民眾赴泰的意願，有民眾認為，「因為每個國家，制度方式不一樣，我覺得就是看他們，怎麼做就怎麼做就好」、「如果真的想去還是得去、還是會辦，突然多了這個覺得很麻煩，就可能再考慮一下」、「泰國是很想去，但是如果因為這樣，而要附財力證明，就可能會考慮一下」。

雖然泰國的簽證新措施，讓包括台灣在內的全世界相關國家都措手不及，但是因為有立委表示應該要以「取消免簽」作為對泰國的報復，讓駐泰代表童振源在臉書上發表千字文反駁，認為此舉不當，因為反而將損失大量泰國觀光客。

▲▼自行申辦泰國簽證需附3個月的財力證明。（圖／翻攝自東森新聞）

▲如果以免簽作為對泰國的報復，反而是台灣會受到影響。（圖／翻攝自東森新聞）

童振源強調，台灣以「互惠免簽」向泰國交涉，反倒是泰方不同意，因為泰國顧慮中國因素而不願意給台灣免簽待遇，即便台灣中止開放泰國民眾免簽、持續以「互惠免簽」向泰國交涉，台灣也無法獲得泰國的免簽待遇，因為泰方的政策考量並不是「台泰互惠免簽」，而是中國到泰國的1000多萬旅客，不願得罪中國而給台灣到泰國的68萬旅客免簽。

童振源指出，實施免簽之前，2015年泰國到台灣的旅客只有124,409人次，試辦免簽短短二年半，2018年泰國到台灣旅客便達到320,008人次，比2105年成長157%。今年1-10月，泰國到台灣觀光客已經達到321,086人次，持續增長30.8%。

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