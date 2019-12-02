報名更生人會議志工　23歲劍橋畢業生「倫敦恐攻」遭假釋犯刺死

▲ 瓊斯致力於為司法不公受害者提供援助。（圖／倫敦警察廳）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦橋上月29日發生恐攻，一名穿著炸彈裝置的男子持刀隨機砍人，釀成2死3傷。兇手遭警方擊斃後，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。遇難的23歲女子瓊斯（Saskia Jones）畢業於劍橋大學，樂於幫助司法不公的受害者。她以志工身分參加劍橋犯罪學系相關會議，卻被受邀出席的假釋犯人烏斯曼汗（Usman Khan）殺害。

去年12月假釋出獄的烏斯曼現年28歲，當天戴著電子腳鐐，出席劍橋大學犯罪學系旗下「一起學習」更生人回歸社會相關學術研討會。瓊斯報名擔任會議志工，在倫敦橋北端的「魚販大廳」（Fishmonger's Hall）遭烏斯曼汗持刀殺害。另一名死者則是負責協調計畫課程的25歲協調員梅里特（Jack Merritt），同樣是劍橋畢業生。

瓊斯的家人發表聲明表示，「薩斯基雅為周遭人們的生活帶來有趣、善良且積極的影響。她頑皮又慷慨，總是努力看到每個人最好的一面。她一心一意地過著充實的生活，對知識有著強烈的渴望，也讓她得以將每件事都做到最好。」

聲明指出，「薩斯基雅熱衷於為司法不公的受害者提供援助，因此最近申請了警察考試，希望幫助受害者。這對我們家庭來說是非常痛苦的時期，薩斯基雅為我們的生活中帶來莫大的空虛感，希望我們的隱私能夠充分受到尊重。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。