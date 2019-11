ISIS稱犯下「倫敦橋2死3傷恐攻事件」　制伏兇徒的英雄引案外案：謀殺21歲女

▲倫敦上附近發生砍人攻擊(圖/路透社)

英國倫敦當地時間週五(29日)傳出恐攻事件,一名男子持刀隨機捅人,造成2死3傷,隨後被多名路人制伏,並被警方擊斃;隔天,餘孽未盡的伊斯蘭國(IS)透過旗下阿瑪克通訊社(Amaq)表示,該起恐攻事件正是IS成員所犯下,但未拿出任何證據證明。這件事也引發「案外案」,其中一名制伏歹徒的路人也曾是殺人兇手,服刑後假釋的他因此被稱為英雄,引發受害家屬不滿。

《半島電視台》、《歐洲新聞台》報導,根據英國警方指出,28歲的烏斯曼汗(Usman Khan)當時應是在倫敦橋北端的「魚販大廳」(Fishmonger''s Hall),參加劍橋大學舉辦的獄友更生會議,他穿著假的炸彈背心一路揮舞尖刀,朝至少5人攻擊,造成2人傷重不治,3人受傷。烏斯曼汗此前已經因為「恐怖犯罪」而入獄一年。

伊斯蘭國透過阿瑪克通訊社(Amaq)「攬下」這次的恐攻事件,聲明表示,「在倫敦攻擊人的人,是伊斯蘭國的一名戰士,他的所作所為是回應攻擊西方國家公民的號召。」不過英國警方在週六上午表示,當局認為烏斯曼汗的犯行確實是一起恐攻事件,但沒有證據表明他是被人指使的。倫敦大都會警察助理處長巴蘇(Neil Basu)表示,儘管如此,警方仍在進一步調查,才能排除是否有其他人參與的可能。

英國《每日郵報》報導,在烏斯曼汗持刀連續攻擊5人後,多名路人紛紛持著長棍和灑水器上前對付他,並一路壓制到警方趕來將他擊斃為止。影片在網路上廣為流傳後,參與制伏歹徒的人都被稱為英雄;然而有人發現其中一名「英雄」,正是因殺害一名21歲女子獲判無期徒刑,42歲刑滿假釋的福特(James Ford)。

大量推特網友轉貼福特過去犯下的事蹟,並稱他為「女人謀殺者」,要不知情的人別再把他當作英雄看待,「福特在倫敦橋攻擊事件中沒被殺死真是太可惜了。他在受害者家屬不知情下,提早假釋出獄,正好說明了英國的司法系統沒有為正義服務,而是再一次危害社會大眾。」同時也有人認為福特的作為不該一直被過去的陰影壟罩,「我是說,我為受害者家屬感到遺憾,但福特已經為此服刑了」,他在倫敦橋事件的表現恰恰代表他的內心已經被教化。

