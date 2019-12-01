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快訊／北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓　現場未留遺書警約詢家屬查死因

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▲▼臺北市最新消息快訊圖。

▲北市晚間驚傳新光醫院員工宿舍有女子墜樓死亡意外事件。

記者張君豪／台北報導

1日晚間台北市士林區中正路發生一起女子墜樓不治意外！晚間約9點、位於士林區特力屋旁，基河路中正路口一棟大樓驚傳一名女子從某大樓樓頂摔落，直接墜落一樓地面當場失去呼吸心跳、這起意外台北市消防局緊急出動救護車到場搶救，雖然意外墜樓地點離新光醫院非常近，但因女子墜樓時頭部破裂、全身多處骨折經送醫搶救仍宣告不治。

警方表示，發生墜樓意外的大樓為士林新光醫院的醫護人員宿舍，墜樓的熊姓女子（20多歲）經院方證實為醫院員工，警方查出他從新光醫院宿舍大樓的七樓頂墜下身亡；士林警分局鑑識人員獲報後也趕赴現場調查，熊女為單純墜樓身亡，警方調閱監視器及進行訪查，迄今尚未發現有外力介入。

但因熊女墜樓身亡現場並未留下遺書，警方確定死者身分後，已經通知她在高屏地區的家屬連夜搭車北上接受警詢；警方表示熊女平常在醫院工作表現正常，至於為何發生墜樓意外、或者因何故尋短仍有待詢問家屬親友、及亡者身邊工作同事才能進步釐清。

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