快訊／北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓　現場未留遺書警約詢家屬查死因

▲北市晚間驚傳新光醫院員工宿舍有女子墜樓死亡意外事件。

記者張君豪／台北報導

1日晚間台北市士林區中正路發生一起女子墜樓不治意外！晚間約9點、位於士林區特力屋旁，基河路中正路口一棟大樓驚傳一名女子從某大樓樓頂摔落，直接墜落一樓地面當場失去呼吸心跳、這起意外台北市消防局緊急出動救護車到場搶救，雖然意外墜樓地點離新光醫院非常近，但因女子墜樓時頭部破裂、全身多處骨折經送醫搶救仍宣告不治。

警方表示，發生墜樓意外的大樓為士林新光醫院的醫護人員宿舍，墜樓的熊姓女子（20多歲）經院方證實為醫院員工，警方查出他從新光醫院宿舍大樓的七樓頂墜下身亡；士林警分局鑑識人員獲報後也趕赴現場調查，熊女為單純墜樓身亡，警方調閱監視器及進行訪查，迄今尚未發現有外力介入。

但因熊女墜樓身亡現場並未留下遺書，警方確定死者身分後，已經通知她在高屏地區的家屬連夜搭車北上接受警詢；警方表示熊女平常在醫院工作表現正常，至於為何發生墜樓意外、或者因何故尋短仍有待詢問家屬親友、及亡者身邊工作同事才能進步釐清。

【其他新聞】

►快訊／驚悚！特斯拉跑車國道撞橋墩 男噴飛墜16米橋下爆頭亡另2人重傷

►好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡 警將驗血查酒精、藥物反應

►獨／望族少爺再1個月退伍！女友直擊死亡航線...開心試駕特斯拉驚悚墜橋

►獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉 國道自撞離奇墜橋亡...警3方向查死因

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！