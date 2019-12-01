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台北港沉箱填海「3工人陪葬」　疑工程未設防落水措施7人落海

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▲▼台北港沉箱作業7名工人墜海，3人送醫後宣告不治。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北港沉箱作業7名工人墜海，3人送醫後宣告不治。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市八里區1日發生一起嚴重溺水案件，7名工人下午4時許在台北港北7碼頭作業，卻在作業時不慎墜海，台北港消防隊接獲通知後轉報給新北市消防局，表示現場3名移工拉起時都無呼吸心跳，被送往淡水馬偕、林口長庚急救，急救後仍宣告不治，詳細意外原因警方正在調查釐清。

據了解，當時八里區台北港7號碼頭正在進行「中油觀塘煤氣接受工程」，要在港區外放置305個沉箱，要填海作為地基，當時承包商「泛亞工程建設公司」的拖船將沉箱拖至台北港暫存區，準備之後再拖到桃園觀塘地區填海，過程中發生沉箱滅頂，造成7名勞工落海意外。

▼拖船將落海工人載回碼頭求救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北港工作平台7人落海，3人救起無生命徵象。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時拖船將沉箱拖到預定海域後，沉箱上作業的6名泰國籍移工及1名台籍工人打開水閘門，讓海水灌入箱內後固定，不料沒多久沉箱卻沉入海底，而在箱上作業的7名工人們為設有防止人員落水措施，導致工人也隨之落海大喊「救命」，拖船的船員發現後將7人救起，並開回碼頭求救，但3名移工已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

對此新北市勞檢處表示，初步了解是因為沉箱作業時，現場沒有設置防人員落水裝置及措施，導致發生勞工落海意外，目前已要求該工程暫停，將進一步調查雇主相關責任及中油與承包商間的切約關係。

▼海巡署連同警消將落海工人送醫治療。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北港沉箱作業7名工人墜海，3人送醫後宣告不治。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北港沉箱作業7名工人墜海，3人送醫後宣告不治。（圖／記者張君豪翻攝）

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填海沉箱台北港中油觀塘

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