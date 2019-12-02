中共宣布設立軍方智囊團　殲-20總設計師楊偉入選

▲殲-20總設計師楊偉。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

促使軍事改革力量更加完善，中共軍方決定設立軍方智囊團，為軍委提供決策諮詢服務，備受矚目的殲-20總設計師楊偉幾乎確定入選。外界認為，近期從楊偉加入軍方高層智囊團，加上海軍國寶級專家馬偉明新晉中共中央委員，顯示中方愈加重視技術人員在決策層中的特殊作用。

綜合陸媒報導，近日中共軍委在一場有關「軍事政策制度改革」會上，軍委副主席許其亮宣布，為提升改革項目質量，軍改領導小組從軍隊和地方選取人員，建立軍方智囊團。而這一智囊團正式名稱為「軍事政策制度改革諮詢評估專家庫」，目的是為相關改革項目進行獨立客觀評估，為中共軍委提供決策諮詢服務。

據了解，當天會上宣布了一份名單，雖然名單具體內容並未公布，但從會議畫面顯示，殲-20總設計師楊偉現身，幾乎確立這位鼎鼎大名的隱身戰機研發專家入選，將對中共期待且全力建設擠身世界一流空軍大有相當的幫助。

▼中國首款隱身戰機殲-20。（圖／翻攝自新浪）

作為中國航空工業集團公司（中國航空）成都飛機設計研究所7種型號飛機的總設計師，楊偉主持設計殲-20、殲-10系列（殲-10S、殲-10A、殲-10B、殲-10C）、「梟龍」單座和雙座戰機。其中「梟龍」戰機已出口100多架，獲利逾20億美元，成為中國第一軍機外貿大單。

此外，楊偉在數字式電傳飛控系統方面也取得重大成就，主持建立高度綜合化、功能齊全，集控制、測試、仿真為—體的流動試驗室，大力推動了三維實體數位化設計。2017年當選中國科學院院士、全國人大代表，中共十九大當選中共中央候補委員，2018年8月，晉升為中國航空黨組成員、副總經理。

▼殲-20總師楊偉昔日接手研製梟龍戰機，實現首飛只花23個月時間，創下當時中國軍機研製新紀錄。（圖／翻攝自新浪軍事）