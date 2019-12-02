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潛艦國造太貴了！　《外交家》雜誌建議：發展智慧水雷或無人機

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▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲外交家認為，台灣潛艦國造太貴了，應該把國防預算投資在不對稱武器。（圖／記者林銘翰攝）

記者林彥臣／綜合報導

潛艦國造是總統蔡英文上任後的重要國防政策之一，目前國造潛艦IDS也已經著手研發當中，但是著名的國際媒體《外交家》（The Diplomat）雜誌卻不看好潛艦國造的計畫，光是研發建造的經費就天價，這還不包括後續的維護經費，比起建造潛艦等傳統武器，台灣更適合發展如智慧水雷或無人機等成本相對低廉的新式武器。

文章題為《台灣是時候放棄IDS，浪費大錢在過時的投資上，賭注太大》（Time for Taiwan to Scrap the Indigenous Diesel Submarine：The stakes are too high for Taiwan to waste money on outdated programs.）文章開頭先簡述了兩岸關係，中國認為台灣是一個叛徒省，正積極將與世界隔絕，中國現任領導人習近平對於台灣問題也越來越不耐煩，顯然不想讓台灣成為下一代的問題。

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

▲台灣幾十年來武器，主要都來自美國。圖為F-16V戰機。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

文章中點出了台灣幾十年來的國防現況，台灣的軍隊對於如何保衛台灣這件事情上，不具備特別強大的創造力，大多依靠美國提供的戰機或軍艦來滿足這項需求，而美國所出售的這些軍備的數量不多，也相對不是最先進的，但是價格卻不便宜，但是彼此都同意這樣的想法基於兩種假設，也就是台灣在開戰後，必須撐到夠長的時間等到美國出手干預，以及美國透過軍售表明在在台海戰爭當中，具備保衛台灣的能力與意願。

文章指出，總統蔡英文上任後，推動了總體防衛概念（ODC）的構想，試圖挑戰台海防衛的舊思維，推動ODC的前參謀總長李喜明解釋，台灣確實無力與中國進行戰機與戰艦的傳統武器對抗，ODC的構想就是試圖利用大量的廉價武器，如防空飛彈、飛彈快艇、海軍水雷等等，增加敵軍入侵的難度。

但是文中卻認為，ODC能否推動成功還不是一個定局，其他方面的障礙依舊存在，其中包括將在未來10年打造8艘柴電動力潛艦，就可能大量消耗台灣有限的國防預算，因此阻礙其他不對稱性武器的投資。

文章中分析，台灣在研發與建造第一批的4艘IDS潛艦，就必須花費50億美元的經費，這還不包括潛艦做出來之後的後續維護經費，以及第二批4艘的建造費用，而且台灣過去沒有建造潛艦的經驗，可以實際的研發經費的一定會超出預算，再加上生產的數量有限，很難靠這8艘艦改變中國對台灣的想法。

文章認為，儘管如此，還是有論點支持IDS計畫，因為IDS使台灣的造船工業受益，這項計畫獲得了國內利益集團的肯定，但是他們對於IDS的經濟效益高估了，台灣已經和一家歐洲防衛公司簽約，代表有16億美元是付給國外廠商，超過了總價的30%。

▲科技部陳良基部長、台南市長黃偉哲、南科管理局鄭秀絨副局長等人，宣布「第0屆無人機群飛競賽」正式起跑，並展現無人機表演情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《外交家》建議台灣應該著重在原本就擅長領域上，例如無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文章最後強調，台灣應該將有限的國防經費，投資在台灣本身擅長生產的武器上，例如無人機、智慧水雷以及AI科技上，這些項目台灣已經具備的研發和生產能力。

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