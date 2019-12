潛艦國造太貴了！　《外交家》雜誌建議：發展智慧水雷或無人機

▲外交家認為,台灣潛艦國造太貴了,應該把國防預算投資在不對稱武器。(圖/記者林銘翰攝)



記者林彥臣/綜合報導

潛艦國造是總統蔡英文上任後的重要國防政策之一,目前國造潛艦IDS也已經著手研發當中,但是著名的國際媒體《外交家》(The Diplomat)雜誌卻不看好潛艦國造的計畫,光是研發建造的經費就天價,這還不包括後續的維護經費,比起建造潛艦等傳統武器,台灣更適合發展如智慧水雷或無人機等成本相對低廉的新式武器。

文章題為《台灣是時候放棄IDS,浪費大錢在過時的投資上,賭注太大》(Time for Taiwan to Scrap the Indigenous Diesel Submarine:The stakes are too high for Taiwan to waste money on outdated programs.)文章開頭先簡述了兩岸關係,中國認為台灣是一個叛徒省,正積極將與世界隔絕,中國現任領導人習近平對於台灣問題也越來越不耐煩,顯然不想讓台灣成為下一代的問題。

▲台灣幾十年來武器,主要都來自美國。圖為F-16V戰機。(圖/翻攝自美國洛克希德馬丁公司)



文章中點出了台灣幾十年來的國防現況,台灣的軍隊對於如何保衛台灣這件事情上,不具備特別強大的創造力,大多依靠美國提供的戰機或軍艦來滿足這項需求,而美國所出售的這些軍備的數量不多,也相對不是最先進的,但是價格卻不便宜,但是彼此都同意這樣的想法基於兩種假設,也就是台灣在開戰後,必須撐到夠長的時間等到美國出手干預,以及美國透過軍售表明在在台海戰爭當中,具備保衛台灣的能力與意願。

文章指出,總統蔡英文上任後,推動了總體防衛概念(ODC)的構想,試圖挑戰台海防衛的舊思維,推動ODC的前參謀總長李喜明解釋,台灣確實無力與中國進行戰機與戰艦的傳統武器對抗,ODC的構想就是試圖利用大量的廉價武器,如防空飛彈、飛彈快艇、海軍水雷等等,增加敵軍入侵的難度。

但是文中卻認為,ODC能否推動成功還不是一個定局,其他方面的障礙依舊存在,其中包括將在未來10年打造8艘柴電動力潛艦,就可能大量消耗台灣有限的國防預算,因此阻礙其他不對稱性武器的投資。

文章中分析,台灣在研發與建造第一批的4艘IDS潛艦,就必須花費50億美元的經費,這還不包括潛艦做出來之後的後續維護經費,以及第二批4艘的建造費用,而且台灣過去沒有建造潛艦的經驗,可以實際的研發經費的一定會超出預算,再加上生產的數量有限,很難靠這8艘艦改變中國對台灣的想法。

文章認為,儘管如此,還是有論點支持IDS計畫,因為IDS使台灣的造船工業受益,這項計畫獲得了國內利益集團的肯定,但是他們對於IDS的經濟效益高估了,台灣已經和一家歐洲防衛公司簽約,代表有16億美元是付給國外廠商,超過了總價的30%。

▲《外交家》建議台灣應該著重在原本就擅長領域上,例如無人機。(圖/記者林悅翻攝,下同)



文章最後強調,台灣應該將有限的國防經費,投資在台灣本身擅長生產的武器上,例如無人機、智慧水雷以及AI科技上,這些項目台灣已經具備的研發和生產能力。

