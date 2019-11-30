南沙3人工島衛星照曝！解放軍少將金一南：造島期間20人中暑亡

▲渚碧島衛星照。（圖／翻攝自「三沙熱點」公眾號）

「永暑島、美濟島、渚碧島」三大島嶼

記者曾羿翔／綜合報導



歷經長達5年的建設，中國在南海大規模打造人工島，建設軍事用途的機場跑道與機庫，其中「永暑島、美濟島、渚碧島」三大島嶼，已建有起降轟炸機、戰鬥機以及加油機的機場跑道。解放軍少將金一南近日更披露，造島期間有20名工人因為中暑死亡。

綜合媒體報導，金一南在針對南海人工造島的演講影片中還表示，北京冒極大風險在南沙造陸，目的就是要打破美國壟斷性控制南海航線自主權。他還指出，整個渚碧島建造403萬平方公尺的陸地，部署3330名官兵，美濟島則建造了552萬平方公尺的陸地。

▲美濟島衛星照。（圖／翻攝自「三沙熱點」公眾號）

金一南還說，在造島施工期間，有20多人因為中暑而死亡，因而願稱「他們為民族英雄」；南沙群島島礁建設完成後，不怕美國與南海周邊國家的圍堵，「以前是我們抗議別人，現在是人家抗議我們，感覺非常爽」。

據了解，中國從2013年7月開始，就在南海水域7個礁盤實施大規模的人工造島活動，目前已經在南沙群島內建造了「永暑島、美濟島、渚碧島」三大島。

▲解放軍少將金一南。（圖／翻攝自百度百科）

報導還提及，根據最新曝光的衛星照，「三沙熱點」公眾號指出，經長時間的建設和維護，上述3大島嶼除了基礎設施外，綠化工作也做得很好，島上「綠意盎然」。

▼永暑島衛星照。（圖／翻攝自「三沙熱點」公眾號）