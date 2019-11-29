最快2021建造第四艘航母　中國第五艘受困「核技術」先擱置

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

有消息指出，中國大陸最快會在兩年內（2021年）就開始打造第四艘航空母艦，由於目前缺乏核技術，加上資金方面的限制，第五艘核動力航母已被擱置。即使兩大國有造船公司在近期合併，也不太可能在短期內就有明顯的影響。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍海軍目前只有一艘從烏克蘭購買的現役航母遼寧號；第二艘（中國大陸第一艘國產航母）從2017年開始試航，可能即將開始服役；更新型的第三艘（中國大陸第二艘國產航母）目前還在上海江南造船廠長興基地建造中；第四艘（中國大陸第三艘國產航母）可能在2021開始建造。

▲殲-15在遼寧號起降。（圖／翻攝自《央視》）

據軍事內部人士表示，海軍領導們一直希望可以建造技術更先進的核動力航母計畫，但由於技術及資金上的限制，第五艘航母只能先暫時擱置。

中國兩大國有造船公司「中國船舶集團（CSSC）」和「中國船舶重工集團（CSIC）」，合併組成了全球最大的造船公司。新公司保留了CSIC這個名稱，共有31萬名員工、147家研究機構、總資產價值為7900億元人民幣（約新台幣3.4兆）。但軍事內部人士表示，儘管合併增強中船公司的競爭力，沒有核技術的話也不會加快艦隊的進程。

知情人士還說，為殲-15發射所進行的電磁彈射器測試尚未達標，「航空母艦的建造是世界上最複雜、成本最高、需要最先進技術的項目」，對於中國造船商和工程師來說，是一個新的領域，確實還需要時間來趕上其他國家。