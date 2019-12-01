「超級狙擊手」專打巷戰　「天羿」無人機可以察打一體

▲大陸開發「天羿」微型無人機，適合打街頭游擊戰。（圖／翻攝自youtube／South China Morning Post）

實習記者謝汶穎／綜合報導

天津中為數據系統科技公司正在測試一款「天羿」察打一體無人機，專門用來帶領地面游擊部隊進行敵情的偵查，或是對敵人進行近距離的打擊。根據《現代武器》（modern weaponry）表示，近期工程師已經完成空對地發射的試驗，希望未來可以出售國外。

根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，這款微型四軸無人機是由天津中為數據系統科技公司所研發，目的在於針對城市環境進行偵查，以及對敵方進行近距離的打擊，適用在非對稱作戰（Asymmetric warfare）、反恐、特種作戰行動和街頭游擊戰等等。

大陸軍事評論員宋忠平表示，「天羿」無人機利用4個旋翼提供動力，所以操縱起來方便，在建築物周遭可以進行精準的打擊，甚至可以從近距離的窗戶進行發射，「天羿若批量生產後，可以在前線部署以提升戰鬥力。」但目前天津中為數據系統科技公司仍在進行測試中，沒有透露什麼時候會進入生產階段。

「天羿」無人機由地面的士兵進行操控，操縱距離最遠為5公里，最高垂直距離為6公里，射程則可以達到1公里，且還配備紅外線和激光探測器，因此在夜間也可以進行監視的工作，續航時間為30分鐘，總重量38公斤。

「天羿」無人機在去年珠海航空航天博覽會首次亮相，現在則繼續進行試驗和改進。天津中為數據系統科技公司表示，未來希望可以銷售到海外，成為大陸無人機製造的一個榜樣，且大陸的無人機比美國同類商品便宜很多，對發展中國家有強大吸引力，是大陸很大的優勢。

大陸無人機已經擁有穩定的市場，CH系列（彩虹系列）無人機因為具有多功能性和相對較好的火力，受到中亞和中東極大歡迎，每年有200多架銷往國外。去年，巴基斯坦曾購買48架中國航空工業集團成都飛機設計研究所設計的「翼龍-1」無人機，成為大陸有史以來最大筆的無人機交易。

天津中為數據系統科技公司隸屬航天科技集團第五研究院，坐落在天津濱海新區航天技術產業園，是航天恒星科技有限公司的專業化子公司，負責監測通訊與導航設備的研發、無人機系統應用和營運、無人機平台研發等等，成為無人機營運服務三位一體的科技型企業。