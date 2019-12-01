　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「超級狙擊手」專打巷戰　「天羿」無人機可以察打一體

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼大陸 天翼無人機。（圖／翻攝自youtube）

▲大陸開發「天羿」微型無人機，適合打街頭游擊戰。（圖／翻攝自youtube／South China Morning Post）

 實習記者謝汶穎／綜合報導

天津中為數據系統科技公司正在測試一款「天羿」察打一體無人機，專門用來帶領地面游擊部隊進行敵情的偵查，或是對敵人進行近距離的打擊。根據《現代武器》（modern weaponry）表示，近期工程師已經完成空對地發射的試驗，希望未來可以出售國外。

根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，這款微型四軸無人機是由天津中為數據系統科技公司所研發，目的在於針對城市環境進行偵查，以及對敵方進行近距離的打擊，適用在非對稱作戰（Asymmetric warfare）、反恐、特種作戰行動和街頭游擊戰等等。

大陸軍事評論員宋忠平表示，「天羿」無人機利用4個旋翼提供動力，所以操縱起來方便，在建築物周遭可以進行精準的打擊，甚至可以從近距離的窗戶進行發射，「天羿若批量生產後，可以在前線部署以提升戰鬥力。」但目前天津中為數據系統科技公司仍在進行測試中，沒有透露什麼時候會進入生產階段。

「天羿」無人機由地面的士兵進行操控，操縱距離最遠為5公里，最高垂直距離為6公里，射程則可以達到1公里，且還配備紅外線和激光探測器，因此在夜間也可以進行監視的工作，續航時間為30分鐘，總重量38公斤。

「天羿」無人機在去年珠海航空航天博覽會首次亮相，現在則繼續進行試驗和改進。天津中為數據系統科技公司表示，未來希望可以銷售到海外，成為大陸無人機製造的一個榜樣，且大陸的無人機比美國同類商品便宜很多，對發展中國家有強大吸引力，是大陸很大的優勢。

大陸無人機已經擁有穩定的市場，CH系列（彩虹系列）無人機因為具有多功能性和相對較好的火力，受到中亞和中東極大歡迎，每年有200多架銷往國外。去年，巴基斯坦曾購買48架中國航空工業集團成都飛機設計研究所設計的「翼龍-1」無人機，成為大陸有史以來最大筆的無人機交易。

天津中為數據系統科技公司隸屬航天科技集團第五研究院，坐落在天津濱海新區航天技術產業園，是航天恒星科技有限公司的專業化子公司，負責監測通訊與導航設備的研發、無人機系統應用和營運、無人機平台研發等等，成為無人機營運服務三位一體的科技型企業。

ET快訊
快訊／陶晶瑩食物中毒狂吐...宣布取消今晚演出
娶到「情色女王」太興奮！　漫畫家老公結婚登記填錯格…名字全變
快訊／台北港碼頭3工人溺水　救起無呼吸心跳送醫急救
男子世桌賽／林昀儒拍下奧運金牌馬龍　勇奪季軍台灣史上第一人
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍測試洛馬最新激光武器　成功擊落無人機！

MiG-35可控無人機變「指揮所」　普丁開俄非峰會搶換機市場

「女武神」無人機不受空間限制　貨櫃裝載在哪都能發射

倫敦清晨「巨響震屋」　2戰機追蹤失聯民航機發出音爆

「超級狙擊手」專打巷戰　「天羿」無人機可以察打一體

美軍首位女性陸戰偵察員　訓練過程超刻苦「錄取率僅兩成」

南沙3人工島衛星照曝！解放軍少將金一南：造島期間20人中暑亡

轟-6K飛行員回憶繞台任務　遭2架不明戰機掛彈攔截

實現地地戰術彈道導彈可實戰　東風-17女總設計師當選中科院院士

機步排輪訓強化戰力　締結兄弟排情誼

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

BTS「Boy In Luv到Boy With Luv」　MMA舞台回憶殺！創4大賞滿貫紀錄

捨不得你走！難過花豹得相思病　心碎絕食抗議...照顧員暖心收編

分離8個月...軍人爸現身給驚喜 10歲罕病兒啜泣！兩人相擁淚崩

倫敦清晨「巨響震屋」　2戰機追蹤失聯民航機發出音爆

「超級狙擊手」專打巷戰　「天羿」無人機可以察打一體

美軍首位女性陸戰偵察員　訓練過程超刻苦「錄取率僅兩成」

南沙3人工島衛星照曝！解放軍少將金一南：造島期間20人中暑亡

轟-6K飛行員回憶繞台任務　遭2架不明戰機掛彈攔截

實現地地戰術彈道導彈可實戰　東風-17女總設計師當選中科院院士

機步排輪訓強化戰力　締結兄弟排情誼

搭載向量太行發動機　殲-10CE杜拜航展亮相拚戰機出口

企聯射箭／寒舍冠軍戰G5再逆轉台南　奪首屆冠軍　　

20kg蟒蛇躲天花板...「吃太胖」當場墜落！　他嚇歪：10年前就看到牠

汐止慈惠宮遭竊　調閱監視器驚見男童攀窗偷法器

廣州路面塌陷10幾平方米！3人、2車陷入...官方：該處是地鐵施工區域

首場台北輔選解鎖！侯友宜：我義不容辭挺「20年不變」的林奕華

去剪髮！洗頭小妹抱怨薪水低「手拿iPhone 11 Pro」　X3哥嚇歪：年輕人真有錢

李佳歡出道1年圓夢開唱...大飆「rap+台語」！超萌反差融化全場

新竹立委參選人鄭宏輝談香港　一國兩制絕不可行

怕冷柴找棉被蓋「硬卡位」　妹被吵醒超氣...牠無奈：分我一角嘛QQ

前NFL球員普萊爾公寓遭24歲女刺殺！　「全家都有血」一度危急

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

軍武熱門新聞

轟-6K繞台遭2架不明戰機掛彈攔截

解放軍少將：南海建島20人中暑亡

東風17女總設計師當選中科院院士

天羿無人機　察打一體專攻巷戰

機步排輪訓強化戰力結兄弟排情誼

首架殲-31遭拆彈射座椅不再升空

美軍首位女性陸戰偵察員　錄取率僅兩成

中船重工無人艇剋台快艇偷襲戰術

追蹤民航機　倫敦2戰機發出音爆

首現杜拜航展　陸拚殲-10CE出口　

遠洋4號當靶船遭東風-21D擊沉

殲-16掛2款導彈喊斬殺美隱身戰機

土耳其安納托魯號完成80%　預2020年完工

F-35太貴！美媒推薦瑞典獅鷲戰機

更多熱門

相關新聞

陸第五艘航母因「缺乏核技術」被擱置

陸第五艘航母因「缺乏核技術」被擱置

有消息指出，中國大陸最快會在兩年內（2021年）就開始打造第四艘航空母艦，由於目前缺乏核技術，加上資金方面的限制，第五艘核動力航母已被擱置。即使兩大國有造船公司在近期合併，也不太可能在短期內就有明顯的影響。

導彈塗肥皂液　目視5分鐘逼哭火箭軍

導彈塗肥皂液　目視5分鐘逼哭火箭軍

史上新高！國銀新南向前3季大賺百億

史上新高！國銀新南向前3季大賺百億

學校赴陸交流先登錄　業者少上億營收

學校赴陸交流先登錄　業者少上億營收

脖子快咬斷！9歲女童上學遭惡犬咬

脖子快咬斷！9歲女童上學遭惡犬咬

關鍵字：

大陸天翼無人機翼龍-1無人機非對稱作戰天津中維數據系統科技公司大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

甜美女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」：整個人破碎了

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

發票存載具！回家查明細…揭多刷陷阱驚呆

大賣場捕獲24歲野生暗黑女神！證實「來台定居」

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面