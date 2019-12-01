蔣萬安LINE貼圖上線　MIC關了沒、萬安緊抱通通有！

▲萬安講晚安LINE貼圖。（圖／蔣萬安提供，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

立委蔣萬安11月底推出最新LINE貼圖，除了有蔣萬安手比愛心、「蔣晚安」的實用貼圖外，還有搭上時事的「記得關麥」、「萬安緊抱」等趣聞，網友紛紛留言，「哇棒喔萬安委員晚安喔你的貼圖很有創意讚啦」、「每一張都很生動、帥氣」、「哈哈哈哈哈哈哈哈！好好笑 每一張圖」

蔣萬安11月30日表示，很多人碰到他都會問，有萬安貼圖嗎？何時能出來？「我跟大家報告，『萬安講晚安』LINE貼圖全新上線了！」謝謝這位貼圖的創作者，筆觸細膩，把他的神韻、動作抓的很到位，寫實的風格，希望您會喜歡。「萬安講晚安」LINE貼圖，搭配日常問候語、特殊情境場合使用，讓您天天擁有好心情！

「萬安講晚安」LINE貼圖一共推出16款，其中，「MIC關了沒」以自嘲的角度講述蔣萬安日前在委員會跟同黨立委李彥秀閒聊時，脫口而出「韓粉不理性」，結果麥克風沒關導致這句話透過直播被放送出去，李彥秀事後更把這件事拿來當作拍片素材，狂問「MIC關了沒？」讓蔣萬安超崩潰。

另外，「萬安緊抱」則是日前國民黨為杯葛李進勇人事任命案霸佔主席台時，在立法院上演肉搏戰，蔣萬安以肉身守護主席台，結果被無黨籍立委陳玉珍熊抱，畫面經過媒體報導掀起討論。

除了上述兩款最夯貼圖外，還有蔣萬安手比愛心喊「LOVE」、「萬安演習」、「萬安站神」、「萬事平安」等貼圖都超實用，網友紛紛留言、「哇棒喔萬安委員晚安喔你的貼圖很有創意讚啦」、「每一張都很生動、帥氣」、「哈哈哈哈哈哈哈哈！好好笑 每一張圖」

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