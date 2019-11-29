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候選人財產曝光！邱毅是老司機　吳斯懷最愛開奧迪

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圖文／鏡週刊

明年總統、立委選舉候選人登記完成，中選會陸續公告候選人的財產申報資料。本刊查閱發現，名列國民黨不分區立委第4的陸軍退役中將吳斯懷，名下土地及房屋各有2筆，另有1輛180萬元的奧迪（Audi）。而列新黨不分區立委第1的邱毅，也有1輛131萬元的TOYOTA汽車。

遭外界批評為「中共同路人」的吳斯懷、邱毅，日前雙雙入列國民黨不分區立委，引起各界反彈。國民黨事後緊急召開中常會，修正提名名單，創下史上第1次核定提名又更改的案例。但最終版名單，仍保留吳斯懷的提名，不過邱毅則自行宣布退出，之後則被新黨相中提名。

本刊查閱2人財產申報資料，吳斯懷與妻子李惠麗的存款有251萬7052元，加上2,559.16美元（約新台幣7萬7,999元），總共約259萬餘元。另外，還有基金受益憑證258萬5,897元，不動產則有2筆新北市土地，以及2筆樹林區建物。

另外，吳斯懷還有1輛登記在李惠麗名下的奧迪汽車，汽缸容量為1,968cc，在2013年6月28日以180萬元購入。

在邱毅的申報資料中，有存款353萬9554元、中石化股票1萬股，還有1輛在2012年2月24日以131萬元購入的TOYOTA汽車，汽缸容量為2,400cc。

此外，邱毅還有8筆土地資料，分別在台北市大安區1筆、台北市文山區2筆、高雄市苓雅區3筆、高雄市鳳山區2筆；房屋則有5筆，包含台北市大安區1筆、台北市文山區2筆、高雄市苓雅區1筆及高雄市鳳山區1筆。


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