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邱毅喊話國民黨「別再惹我了！」　坦言被民進黨罵「有些興奮」

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▲▼邱毅赴中選會登記。（圖／記者徐斌慎攝）

▲邱毅。（圖／記者徐斌慎攝）

記者呂欣玫／綜合報導

新黨不分區立委候選人邱毅因主張「統一」立場飽受外界質疑。對此，邱毅1日表示，「民進黨批我罵我攻擊我，理所當然，我一點都不意外，反倒有些興奮」但對於國民黨打他羞辱他就很難過，並喊話國民黨「別再惹我了。」

邱毅1日透過臉書表示，民進黨批他、罵他、攻擊他，理所當然，一點都不意外，「反倒有些興奮」，因為民進黨的焦慮和恐懼，使他有重回戰場的喜悅！

不過，談到國民黨的公職人員、大老、既得利益者打他羞辱他，邱毅說，「我就很難過，甚至有種淒涼的感覺。」尤其是他曾為國民黨捨生忘死，卻從不索求回報的那些權力人物，竟然為了一己私利權力的延續，將他當成在黨內發動鬥爭的火藥引缐。對此，「我有種痛徹心扉的受傷情緒，久久不能自已！」

邱毅向國民黨喊話，「別再惹我了，我從來厭惡內鬥」受人點滴之恩，必然報以泉湧。他強調，他也是很有江湖習性的人，被逼到忍無可忍，還是會有驚天回應的！

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