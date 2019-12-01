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代理老師妻「電梯裡激情」小王老師！校門口忘我親暱　摩鐵開房90mins：談公事

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▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿傑與阿達的妻子行為太過親密。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名代理老師「阿達」（化名）懷疑妻子和老師「阿傑」（化名）關係曖昧，接著就發現兩人相約在外過夜，還在校門口親吻，因此氣得一狀告上法院。對此，一審法官認為，兩人的行為已經侵害到阿達的配偶權，並使其身心靈受傷害，因此判兩人須賠償50萬元，而案經上訴高分院後，高分院法官認為一審判決並無不妥，駁回上訴。

阿達主張，妻子與阿傑不僅相約在外共遊過夜，甚至還到對方家中，並在電梯裡十指緊扣、擁抱，舉止相當親暱，兩人甚至還在校門口親吻頭髮，舉止相當親暱。對此，阿傑則辯稱，雖然當時有去找對方，但並沒有在校門口親吻對方，且兩人會到汽車旅館，是因為有公事要討論。

對此，法官勘驗阿達提出的錄影光碟後發現，阿傑確實有在校門口親吻阿達妻子的頭髮，也確實有阿達所指控的親密行為，且兩人還在旅館房間裡共處1小時30分鐘，明顯已經超出朋友間的社交禮儀，因此判兩人須賠償阿達50萬元，而案經上訴二審後，二審法官仍舊判兩人須賠償50萬元，而案件目前已上訴到最高法院審理當中。

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