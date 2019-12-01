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他拿出熱熱的給吃...嫩妹秒昏厥 「遭囚禁貨櫃屋4天」硬來4次　逃脫後全忘光

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲平平遭囚禁4天。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台南報導

一名女子「平平」（化名）和媽媽吵架後，生氣搭火車離家，並在雲林遇到一名阿伯「阿溫」（化名），而對方假意說要帶她去警局，卻將她帶到一處偏僻的貨櫃屋軟禁4天，過程中平平也慘遭對方性侵4次，最後好不容易才脫離阿溫的狼爪。

判決指出，平平日前因為和母親吵架，一氣之下搭火車離家出走，之後就在雲林的一處火車站遇到有性侵前科的阿溫。當時，阿溫告訴她，「今天太晚了，明天再帶你去警局」，就將人連哄帶騙地帶到偏僻的林間貨櫃屋，過程中還假好心地拿出熱食給平平吃，但沒想到平平吃完後，馬上就昏睡過去。

阿溫看平平睡著後，馬上就原形畢露，不僅撲上前脫掉她的衣褲，還將生殖器強行插入得逞，甚至在發洩完獸慾後，還不停嚷嚷說要和平平生孩子，儘管過程中平平不斷反抗，卻仍然不敵阿溫的暴力威脅，因此慘遭對方軟禁在貨櫃屋裡。

平平被軟禁了4天後，終於找到機會打給母親報警，這才逃離對方狼爪，但由於事後平平忘記了阿溫的姓名、貨櫃屋地點，直到9個月後才在包包裡找到對方的藥袋，想起對方姓名才提告。對此，一審法官原先判阿溫12年，案經上訴二審後，被改判為9年，而目前全案已經上訴到最高法院審理當中。

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