川普簽香港人權法案...陸官媒砲火連轟！　香港「關鍵地位」竟成主因

▲感謝川普通過法案！10萬港民中環感恩夜上街「揮動美英國旗」。（圖／記者游宗樺攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，此舉讓中國相當不滿，央視及其他七大官媒砲火連轟，紛紛痛批美國粗暴干涉內政。據《中央社》30日發表文章分析，該法案絕不是人民日報所謂的「廢紙一張」，它存在著兩大重點，分別為「取消香港特殊待遇」及「制裁損害香港個人與實體」，不過最後關鍵仍是在於美國行政部門會不會有進一步作為。

其實，《香港人權與民主法案》的根源是在修正1992年美國國會通過的《香港政策法》。文章稱法案的十大部分中，其實最受關注的在於，美國會考慮香港是否應繼續享有特殊待遇，以及對損害香港人權與自由的個人與實體進行制裁，還有要求政府不能對因政治因素遭逮捕拘留的示威者，而拒發赴美簽證。

然而，該法案從起草到參眾兩院通過，最後到川普正式簽署，中國總是不停抗議，不斷向美方提出嚴正交涉，文章認為這絕不是人民日報說的廢紙一張，「當然不光是美國通過一項被北京認為干預內政的法案，更重要的在於這項法案可能對中國帶來實質損害」。

法案要求美國國務卿每年向國會提交報告，以研判香港自治地位是否仍滿足1992年《香港政策法》的規定，並依此考慮香港是否應繼續享有特殊待遇，其中包括「華府繼續視香港為獨立關稅區。」文章說單視這條法規，若美國行政部門取消香港的特殊待遇後，「屆時香港數十年來作為國際金融中心地位將面臨瓦解危機。」

文章分析，就算上海近幾年來積極發展區域金融中心，但中國對外金融的主要窗口仍然是「香港」。有一份報告就指出，「2018年，中國71%的外資來自香港。」中國國際經濟交流中心副理事長、前重慶市長黃奇帆此前曾指出，就算中國其他大城市的經濟規模達到香港的5倍，香港的地位仍無可取代，不要有「用深圳取代香港」的想法。

黃奇帆表示，過去40年來中國引進的外資，有一半來自香港，「以前我們國家經濟規模很小的時候，香港佔外資約50%，現在經濟規模大了，香港去年還是佔54%，就是全球資本透過香港這個跳板，進入了中國。」

文章表示，這也就意味著香港的特殊關稅地位若被取消，美國對中國實施的加徵關稅措施也將適用於香港，代表中國出口商無法再透過香港避開高關稅。

此外，法案還要求美國總統在該法案生效後120天內，向國會相關委員會提交香港打壓新聞出版等基本自由和人權以及將相關人士引渡至中國、拘留和審判的責任人名單，並依法凍結這人在美的財產，同時拒絕他們入境美國。

文章提到，取消香港的地位「須待國務院遞交完整報告後詳細評估、研擬，更別說這將對川普正積極推動的美中貿易談判將帶來的不利影響。」

最後，文章強調，因此制裁香港官員與實體更直接且快速，這樣既不落入不作為的抨擊，同時不會對美中關係及美國利益帶來殺傷力，「是短期可運用的良效」。

不過先前《紐約時報》發表一篇康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）分析《為什麼說中國已不再需要香港》（Why China No Longer Needs Hong Kong）一文，則有不一樣見解。

普拉薩德指出，1997年，中國未加入世界貿易組織，因此出口商進入全球管道有限。香港成為一個轉口貿易的通道，來避開世貿組織成員國對其他國家實施的限制。

但是當中國於2001年加入世貿組織時，香港已失去其重要性。1997年時，中國將近一半的貿易從香港通過，但現今已不到12%。

中國對香港的依賴已成為歷史，可從多方看出，中國30多年來高速經濟增長。1997年，香港的經濟規模是中國的1/5，人均收入是中國的35倍。2018年，香港經濟規模僅中國1/13，香港人均收入現在是中國的五倍，兩者差距縮小中。

目前，中國四大銀行已成為全球四大銀行。1997年，中國股市的規模不到香港的一半。如今中國股市價值接近8萬億美元，約是香港股市2倍。這不是因為香港萎縮了，而是因為中國的金融市場擴張太快，已把香港拋在後頭。

中國也有心將上海打造成國際金融中心，讓香港多了競爭對手。也因此，普拉薩德認為中國已經不再像過去那樣需要香港了。

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