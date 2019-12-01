每周1/3雙語授課　109年懷生國中升格實驗課程學校

▲懷生國中公民雙語課。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市懷生國中趁著日前舉辦50周年校慶系列活動，在校園內舉行了5天雙語實驗課程公開授課週，計有6門課7位老師參與，授課科目包含理化、公民、視覺藝術、音樂、表演藝術、國際教育彈性課程等，為109學年度正式升格雙語實驗課程學校揭開序幕。

根據研究，實施雙語教育除了能幫助學生認知能力的發展，提升學業表現，並能展現對不同文化的包容與興趣，培養學生國際觀。懷生國中自100學年度起，積極推動國際教育，發展校本特色課程，重視英語學習，每週五晨光時間安排英語聽力時間，每學年依學習內容分年級訂有「英語歌唱」及「英說台灣意象」活動。

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▲懷生國中雙語公開授課-表演藝術。（圖／台北市教育局提供）

懷生國中指出，從108學年度起，十二年國教課綱校訂彈性課程主軸定位為國際教育，以此為基礎發展雙語實驗課程，與美國教育測驗服務社（Educational Testing Service, ETS）台灣區總代理忠欣公司合作，採用「SOFT CLIL」教學法，藉由專業支援系統推動教師增能、專業成長與夥伴教師共備同行，建構學校特色雙語課程，發展學校本位雙語教學。雙語課程由校長帶領教師團隊參與雙語教育師資培訓工作坊，8月下旬學期開始前的準備週，再辦理「情境式雙語教案設計工作坊」，讓全校教師充分了解並能實際設計雙語課程教案，9-11月持續辦理教案撰寫及雙語教學增能研習，並申請試辦109學年度雙語實驗課程計畫，推動每周1/3以上課程進行雙語授課。

▲懷生國中雙語公開授課-表演藝術 。（圖／台北市教育局提供）

懷生國中日前舉辦的雙語公開授課週邀請國立政治大學教育學院院長郭昭佑、台北市立和平高中校長溫宥基、台北市立格致國中校長陳昫姮、台北市立幸安國小校長陳順和及學區內忠孝國小、懷生國小、幸安國小教師團隊等學者專家及教師觀課議課，獲得一致好評肯定。

▲懷生國中雙語公開授課-音樂。（圖／台北市教育局提供）

懷生國中說，今年邁入校史第50個年頭，適逢十二年國教新課綱啟航，學校整合各項資源、依循政策，積極發展特色，為打造精緻優質的教育努力不懈，升格雙語實驗課程學校只是一個階段性里程碑，未來，懷生國中會持續辦理英語生活主題學習活動，積極爭取外籍教師入校協同教學，推動學校國際交流及海外國際教育旅行等，努力為學生啟發學習動能、擴大英語應用機會及提升英語聽與說的信心，建立應用英語的習慣及環境氛圍，「雙語教育新品牌，懷生國中準備好了」。

▲懷生國中雙語公開授課-公開觀議課 。（圖／台北市教育局提供）