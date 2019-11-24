潘文忠專訪／招架不住鍾明軒、黃大謙！自揭無法當網紅：敬佩他們「簡潔」

記者許展溢／台北報導

教育部和部長潘文忠的臉書風格有別制式路線，深受年輕人喜愛，甚至邀請多位知名網紅一起拍片，將複雜議題轉化成不僅好懂且有趣，讓更多人願意多去了解。不過潘文忠接受《ETtoday新聞雲》專訪笑著透露，對每一個網紅都招架不住，因為很敬佩他們簡潔表達的方式。

▲鍾明軒聊性平教潘文忠如何對待酸民。（圖／翻攝鍾明軒臉書）



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從沒用過臉書的教育部長潘文忠今年2月選在小年夜打破原則，開設粉絲專頁，PO上首則自拍測試影片表示必須坦白從寬，雖然自己這位老部長看起來很老，但在臉書上是新生，要請大家多包容，會努力多學習，這畫面讓不少人看了直說太可愛，瞬間增加不少「潘粉」。

近來潘文忠陸續和多位網紅拍片，聊108課綱、反霸凌等諸多教育議題，吸引不少人關注，成功宣傳。潘文忠說有機會接觸非常年輕的網紅，如鍾明軒、志祺七七和黃大謙等，過程中學到很多，他接著哈哈笑說發現自己根本也完全不適合當網紅，因為這群年輕孩子會用簡潔的方式去傳達，且傳達的很快、很廣，這是他一直滿敬佩的。

▲潘文忠說，自己完全無法當網紅。（圖／記者呂佳賢攝）



潘文忠表示，透過不同角色（網紅）傳遞性別平等和其他教育議題，就算是很複雜的108課綱，藉由他們轉譯很容易就懂了。不過潘文忠笑說，每一個網紅都快招架不住，接著表示有機會再回教育部服務，一直認為教育工作，是要讓社會上有更多了解，有時教育從事久了，都會用「習慣」的術語，但這些對一般社會或家長不見得能夠完全理解，也一直跟同仁說不能一直用「我們」習慣的話跟社會溝通，要試著轉譯成社會大眾能接觸、喜歡的。這也是成立個人粉絲專頁原因，希望跟社會有個對話平台。

潘文忠說自己上了年紀，很多東西講起來正經八百，大家可能連看、連聽都不想，有年輕同仁一起交換訊息，去理解這一切，常常幫他轉譯了很多，並被他們（小編）說服。他也提自己只有一個堅持，就是教育部是以身作則的單位，小編可以有很多創意，但不能做「假的」，不能用「冷諷熱嘲」方式呈現，其他任由他們想像發揮，希望大家看到教育部是一個更活潑、年輕，卻始終是一個教育者的角度。

▲▼今年2月潘文忠選在小年夜打破原則，開設粉絲專頁，PO上首則自拍測試影片。（圖／翻攝潘文忠臉書）



臉書開設有10個月了，潘文忠坦承有一些技術面問題小編都會幫忙克服，並說那是自己一下子也學不來的，他又笑著打趣至於加了什麼表情、做了什麼動作，小編完全沒有得到他授權，還趕緊說其實是他們愛做什麼就做什麼啦。只是親切、隨和的潘文忠也不是照單全收，他透露中秋節，小編要他戴上柚子的帽子，想想不適合，是唯一一次拒絕。

教育部藉由社群宣傳多項議題成功吸引全民眼球，潘文忠認為，這和自己推動其他教育政策是同樣邏輯，尊重各有創意、才華等強項的同仁，不能只是重視你重視的那個舞台，他強調多元環境，就像對待每個差異的孩子一樣。未來也會在在這樣的基礎精益求精，要多靠年輕朋友做出更多創意，藉由多元管道進行多項政策。

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