職校電腦設備更新太慢…課程落後產業需求　全教總籲調高經費

▲全教總指出，108課綱實施後許多學校電腦設備不足。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（11日）表示，108年十二年國民基本教育課程綱要正式實施，接獲多所技術型高級中等學校反應電腦設備使用率過高、更新太慢、電腦設備採購單價太低、軟體更新限制等問題，嚴重影響學校因應108課綱教學，尤以職校商管群、設計群學校影響最大，呼籲教育主管機關正視基層學校電腦設備相關需求，調整必要經費項目及設備基準。

全教總提出4大問題，包括「電腦教室使用率過高」、「電腦教室更新率過低」、「電腦設備受預算影響及價格上限的限制」，和「軟體更新限制」。全教總說明，因應108課綱開設多元選修課，原課綱之外新增許多課程均設計為需使用電腦教室，造成電腦教室排課使用率飆高，也壓縮維修保養時間，進一步惡化電腦教室可用狀況，另一方面也會造成全校排課彈性降低（各班課表皆需配合電腦教室排課），教師課與課間的備課時間，無法優化。

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全教總以某國立職校（42班）舉例，每年本預算資本門約200萬元，更新1間電腦教室約需100萬，合併其他設備補助，並考量學校其他設備需求，每年只能更新1間電腦教室，也就是該校每間電腦教室，必須使用長達7年才能更換，以目前軟硬體的發展日新月異，更新率明顯偏低，不僅影響教學，限縮教師課程設計的範圍，更讓課程嚴重落後於產業需求。

全教總表示，目前個人電腦採購受限於主計總處共同性費用編列基準限制，每台購置價格以2.5萬元為限，技高學校中包括商管群、外語群、設計群、餐旅群專業類科，其使用軟體除商用軟體外，更需執行繪圖、影音剪輯、程式語言等大型應用軟體，所需教學電腦規格有別於一般辧公室之電腦，應予以區分，並適度調高其價格上限，以提升教學電腦可用之記憶體、SSD固態硬碟、顯示卡（器）之容量及規格，以利教學之使用。

另外，目前許多商用/設計軟體，均改為訂閱制，全教總指出，學校每年因應教學軟體更新需額外附出相當多的經費，導致部份教學軟體只能停留在舊版，導致課程教學無法跟上業界之實際使用狀況，不利108課綱課程發展與素養教學的實施。

全教總強調，隨108課綱逐年實施（今年只有高一適用新課綱），明年度、後年度將有更多的課程需要使用電腦設備，學校現有預算經費勢必捉襟見肘，多元課程將難以推動進行，嚴重影響學生受教權益，呼籲教育主管機關重視基層學校意見，儘速回應職校電腦設備及軟體更新需求，調高必要經費預算項目。