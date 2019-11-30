怒轟搞台獨都垃圾！郭台銘挺柯文哲：我們不能夠容忍台獨

記者陳家祥／台北報導

「郭家軍」土城三峽區立委參選人李縉穎30日舉辦競選總部成立造勢大會，特別邀集鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜同台。這也是宋楚瑜宣布參選總統、郭台銘引發「雙押寶」爭議後，三人首度同台。在柯文哲致詞結束後，郭台銘突然接過麥克風補充，「搞台獨都垃圾」，對柯文哲快言快語的批評他都不在意，只要兩人有共識搞台獨是沒有希望的。

▲郭台銘、宋楚瑜、柯文哲同台。（圖／記者陳家祥攝）

郭台銘表示，非常感謝柯市長百忙中趕過來，他是一個快言快語、直來直往的人，對自己也有所批評，「柯市長對我的批評，我都完全接受」，但他最欣賞柯的一句話，就是柯說搞台獨都是垃圾，中華民國派絕對不能搞台獨。

郭台銘說，柯文哲今天罵他一千句、一萬句都沒關係，只要今天他來了，只要今天他同意，搞台獨是沒有希望的、是垃圾，是違反中華民國憲法的。

郭台銘說，我們要在安和日麗、風調雨順的環境下，在福國利民的政策下，有安定的兩岸關係、安定的台美關係，今天在這裡，我們第三勢力不能夠容忍台獨，也反對台獨。

值得一提的是，柯文哲近來並無稱台獨是垃圾，而是在日前出席「2020 iVoter 議題立場記者會」談到台灣的國防、軍事等議題時，語出驚人痛批「那些搞台獨的，兒子孫子全部躲在美國，躲在紐西蘭，都是騙子！」