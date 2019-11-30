才說台獨是騙子！柯文哲出席黃信介紀念會「與獨派大老同堂」

▲柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）



記者呂欣玫／台北報導

台北市長柯文哲日前直指搞台獨的兒孫都躲在美國、躲在紐西蘭，「都騙子啊！」，掀起熱議。不過，柯文哲30日卻出席黃信介逝世20周年紀念記者會，被問及跟獨派大老同堂會不會尷尬？柯文哲說，「不會啊。」

柯文哲日前出席活動時，直指搞台獨的兒孫都躲在美國、躲在紐西蘭，「都騙子啊！」，「全家都移民紐西蘭，然後每年在台灣辦台獨募款餐會，我看了就不順眼。」但30日卻出席黃信介逝世20周年紀念記者會，被問及跟獨派大老同堂會不會尷尬？柯文哲表示，不會啊，很多好朋友，有看到楊青矗，以前在台大還看過他的病。

至於柯文哲力拚11月底前在花博公園的造型花牆區啟用黃信介紀念廣場，卻遭促轉會前主委黃煌雄酸北市府拖延，柯文哲回應，圓山遺址是台灣民主運動重要的地方，空間不是某一段歷史專有的，歷史也不是某一個特定族群專有的，當時要做黃信介紀念廣場這是一個很簡單的想法，還是會有很多阻礙，但我會把它克服過去。

另外，柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜今日同場為「郭家軍」土城三峽區立委參選人李縉穎站台，郭台銘致詞時特別提到，最欣賞柯的一句話，就是柯說搞台獨都是垃圾，中華民國派絕對不能搞台獨，搞台獨是沒有希望的、是垃圾，是違反中華民國憲法的，「我們第三勢力不能夠容忍台獨，也反對台獨。」

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