劇痛24hrs「寶寶努力活5分鐘」　媽一看「最後生命暖圖」…淚潰堤：心好痛

▲寶寶的小腳印！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

偉大的媽媽加油！一名媽咪心碎透露，「努力24小時，將孩子生下來了，他卻只在世上短短的五分鐘」，她抱著小小身軀痛哭3小時，無奈母子最終仍要分離，「剛剛帶走交付禮儀公司！我忍不住大哭了！」悲傷的故事逼哭2萬名網友，紛紛安慰喊話，「媽媽保重～孩子還會再回來妳身邊的」。

這名女網友在臉書《爆怨公社》心痛淚訴，辛苦懷胎10月，每天期待見到腹中寶寶可愛模樣，忍著宮縮劇痛整整一天一夜，把寶貝孩子平安產下，豈料與孩子的緣分只有短短的5分鐘，從此天人永隔，飛去天上當小天使了。小小生命來不及健康長大，也讓在場醫護們為之鼻酸，原PO眼淚潰堤，「護理師讓我多抱他3個小時，剛剛帶走交付禮儀公司！我忍不住大哭了！」

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▲寶寶化身小天使，守護媽媽！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這一刻原PO徹底崩潰，只能用眼淚宣洩悲傷，就怕醫院隔音不好，她選擇獨自一人住一房，「想說自己躲起來好好的哭泣，不打擾別人，但是我再也哭不出來，卻聽著隔壁病房baby的哭聲，心好痛啊！」

人生無常，儘管這輩子無法當母子，原PO也含著淚水感謝院方的貼心，「沒有寶寶手冊蓋腳印，護理師貼心的幫我用紙張留下他的小腳印，看著腳印，只想起baby最後一刻想用力吸著最後那一口氣…」

▲網友也好心痛！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

這一篇心碎的故事逼哭2萬網友們，大家期待原PO能走出傷痛，讓寶寶安心的走，紛紛暖喊「加油，孩子會在回來當妳的小孩」、「惜惜～好好保重身體」、「我也失去過，懂妳」、「加油啊！我們上個月也剛經歷過如此的痛，相信寶寶會再回來與你們當家人，祂只是還沒準備好！」、「難過就哭一哭吧，但不能哭太久哦，寶寶會心疼妳的」、「媽媽辛苦了，可能小天使有東西忘記拿，下次會回來找妳的」、「加油，記得雖然只有5分鐘，他還是妳的孩子，建議妳一樣替他選一個名字，好好的送走他」。