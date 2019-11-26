曾以為是完美男友…網美發12min影片淚揭「被虐打6個月」！他竟是知名漫畫家

▲網美宇芽。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一位擁有87萬粉絲追蹤的美妝網美「宇芽YUYAMIKA」25日下午突然上傳一部影片，寫道「我被家暴了」，並表示對所有話語負責。隨後，影片迅速引起廣泛關注，轉發量已超過44萬次。目前，當地警方表示，已經啟動了核查程序。

綜合陸媒報導，90後重慶姑娘宇芽是大陸知名網美「PAPI醬」旗下公司簽約的美妝博主，她25日下午連發2條微博傾述自己被家暴的事實，並在微博中寫道，「我被家暴了，過去的半年我仿佛活在噩夢裡，關於家暴的這一切，我必須說出來！」

▲她靠仿妝走紅網路。（圖／翻攝自微博）

公佈的影片中，一位戴眼鏡、光著上身的男子將宇芽從電梯裡死勁拖拽，下手毫不留情；宇芽整個人躺在電梯中，用腳死死蹬著電梯門，但仍不敵男子的力氣被快速拖拽了出去，整個場面相當驚悚恐怖。

宇芽稱，被拖出電梯後，脖子被前男友死死掐住，感覺快要窒息，又被抓著頭使勁往牆上撞，「他不停辱駡，接著又抓住我肩膀用力往地上一摔；我尾椎當場著地，雙腿失去知覺。」此外，影片中還出現了兩名自稱是施暴男子前妻的女性，也紛紛指認曾遭受過男子的暴力行為。

▲她發影片控訴遭到男友家暴長達半年。（圖／翻攝自微博）

在長達12分多鐘的講述影片中，宇芽稱，「電梯裡的一幕」僅是她經歷的第四次家暴，事情發生在2019年8月21日。據宇芽隨後上傳的文字敘述表示，當時自己給前男友找了一個新房子，為了省錢一個人刷牆，忙完回到家後，卻收到對方聲稱要去自殺的訊息，「我不放心就再回去，沒想到一進門就被打，嚇得想坐電梯逃跑，結果被追上來強行從電梯裡拖拽出去，這就是影片中看到的那一幕。」

此外，宇芽還指控，前男友虐待動物，「家中的兩隻狗和一隻貓都被他往死裡打，卻還在微博營造出愛小動物的樣子。」

▲家暴影片。（圖／翻攝自微博）

宇芽說，前男友微博暱稱「沱沱的風魔教」（以下簡稱「沱沱」）。據了解，沱沱44歲，出生於重慶，離過3次婚，曾經在上海、北京的廣告公司擔任美術創意工作。他曾創作了老重慶主題漫畫作品《去漂流》，在社交軟體上有超高人氣，被網友譽為可「媲美宮崎駿」。

不過，即使遭到家暴指控，沱沱也顯得十分「淡定」，還不時曬出美食照，配文「如果回望深淵，深淵也正在凝視你，所以不如凝望白砍雞」，並關閉了微博評論。

目前，重慶江北區公安分局相關負責人25日表示，已經關注到此事，也已經啟動了核查程序，「一旦有進展，將及時對外公佈。」

我該答應女友嗎？

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▼前男友沱沱。（圖／翻攝自微博）