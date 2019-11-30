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陳水扁：「興票案」黑資料是國家機器出來的　宋楚瑜應清楚誰發動

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記者葉國吏／綜合報導

前總統陳水扁近日臉書發文不斷重提「興票案」，日前臉書批評宋楚瑜、韓國瑜，直指2人都在「裝窮騙選票」，「宋楚瑜為此輸掉總統大選，韓國瑜能夠騙到總統寶座嗎？」今(30)日再度發文表示「『興票案』裡面沒有『胡說八道』，是阿扁沒用國家機器追殺宋楚瑜而已！」

陳水扁25日在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」上指出，宋楚瑜在「興票案」被爆出前，一直在裝窮，甚至說媽媽連廁所門壞掉都沒錢修理，結果「興票案」出現後才發現，原來宋楚瑜在美國曾經有5棟房子，都登記在小孩的名下，「錢從哪裏來？從『長輩說』、『照顧蔣家說』…一夕數變。就這樣總統夢碎！」

▲宋楚瑜26日回應陳水扁重提興票案：阿扁已經證明我的清白。（資料照／記者林敬旻攝）

對此宋楚瑜26日回應「阿扁你其實已經正明宋楚瑜的親白」，因為他是經過3位主任檢察官、20幾位檢察官經5年調查後，在扁政府被稱為「陳青天」的陳定南當法務部長時認定清白。

不過陳水扁今日深夜再度發文：「興票案」裡面沒有「胡說八道」，是阿扁沒用國家機器追殺宋楚瑜而已！他提出4點說明，表示興票案的資料是連戰陣營給的，但他無從判斷資料真偽，也不願被利用來打負面選舉。

▲▼陳水扁再提興票案。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

▲陳水扁再提興票案。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

陳水扁表示，興票案資料是從國家機器財政部出來，「國民黨是發動國家機器介入選戰，迫害異己的開基元祖」。他說宋楚瑜應該很清楚誰發動興票案，「想不到宋楚瑜為了選舉利益，還在2004年跟他的加害者搭檔競選」，重申「阿扁沒有用國家機器整肅他」。

以下陳水扁臉書全文：
「興票案」裡面沒有「胡說八道」，是阿扁沒用國家機器追殺宋楚瑜而已！

第一、檢察官沒有起訴宋楚瑜，不是認定「興票案」不是事實，也不是說興票案的資料「亂七八糟」，更不是說裡面是「胡說八道」。宋楚瑜選省長花5億報1億剩6.2億，3.8億用人頭匯到國外都是事實，只是不構成犯罪。

第二、阿扁當年拿到「興票案」的黑資料，是連戰陣營給的，阿扁無從判斷資料的真偽，也不願被利用來打負面選舉。不是宋楚瑜說的，阿扁不敢打他，是因為曉得裡面是「胡說八道」。

第三、連戰陣營拿到宋楚瑜「興票案」黑資料，當然是從國家機器財政部出來的。國民黨是發動國家機器介入選戰，迫害異己的開基元祖。2000年國民黨用國家機器對宋楚瑜祭出「興票案」，對阿扁則誣陷「彩票案」抹黑阿扁拿到2億元的好處。9年後最高法院才把冒簽阿扁署名的被告判罪定讞。

第四、宋楚瑜應該很清楚誰發動的「興票案」，又是誰緊咬不放？想不到宋楚為了選舉利益，還在2004年跟他的加害者搭檔競選。並在輸掉選戰後聯手對扁政治報復和清算鬥爭，恩將仇報！？宋楚瑜應該心裡明白，阿扁沒有用國家機器整肅他，馬英九則窮盡所有國家機器對扁炒家滅族！阿扁還宋清白，誰還阿扁清白？

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