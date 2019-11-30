　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阻止大阪公務員加班　6點半一到「電腦強制關機」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

日本勞動環境高壓、加班是家常便飯，隨著過勞致死事件頻傳，也讓日本國內開始重視起改善勞動條件。日本大阪政府率先宣布，為改善公務員加班情況，明年起將引進新系統，下班時間一到，職員的電腦將被系統強制關機。

根據日媒《產經新聞》報導，日本大阪府知事吉村洋於27日宣布，為改善職員長工時情況，將斥資5,000萬（約新台幣1,400萬）預算，於2020年導入新系統，辦公室職員電腦將於18點30分強制關閉。

除非職員有事先填寫加班時數，否則系統都一律會在18點20分收到系統警告「請盡快完成工作並關機」，10分鐘後就會強制關機。

報導指出，大阪公務員包含警察、教職員和一般職員約有7600人，每年加班時數為100萬小時，加班津貼支出約30億日幣（約新台幣8.4億）。明年度將會撥預算5,000萬日幣來引入新系統，預計於秋冬正式運作。

日本大阪府知事吉村洋強調，減少加班時間有助於保護員工健康和證明員工的工作能力很重要，因此期盼以此舉增進員工工作效率。

 


更多鏡週刊報導
工作壓力大「坐牢反而自由」　南韓人花近3千元住監獄
顧2隻黃金獵犬「年薪126萬」　網友轟：奴隸的工作
36年沒休過年假　美公務員獲1250萬補償金

►韓妞愛用款「平價版青春露」來了～爆水發光！

ET快訊
2020年信用卡優惠縮水　一次搞懂哪些好康被吃掉
阿乃公開3人對質私訊　米砂「背著正宮糾纏孫安佐」內容曝
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

騎士摔車撞分隔島告示牌　身體遭「攔腰斬斷」當場慘死

快訊／倫敦橋驚傳槍響！警方已封鎖現場　民眾驚慌奔逃

阻止大阪公務員加班　6點半一到「電腦強制關機」

21歲女孩喝水、洗澡就發燒！就醫確診「水過敏」…連流淚都是奢侈

3歲男童頭卡幼稚園溜滑梯「窄縫」！身體懸空數小時慘死　畫面曝光

快訊／倫敦橋驚傳槍響！警方已封鎖現場　民眾驚慌奔逃

打擊假新聞！新加坡政府要用戶改文遭拒...改要求fb發更正通知

蘇丹新政權宣布「解散前總統政黨」　廢除侵犯人權爭議法律

遭潑熱水狂毆！9旬嬤進療養院身體變差　家屬偷裝攝影機揭恐怖真相　

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭…才知吃到雙胞姐！

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

【社畜時代】老闆強迫我離職 我可以告他吧?!｜EP.203

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

騎士摔車撞分隔島告示牌　身體遭「攔腰斬斷」當場慘死

快訊／倫敦橋驚傳槍響！警方已封鎖現場　民眾驚慌奔逃

阻止大阪公務員加班　6點半一到「電腦強制關機」

21歲女孩喝水、洗澡就發燒！就醫確診「水過敏」…連流淚都是奢侈

3歲男童頭卡幼稚園溜滑梯「窄縫」！身體懸空數小時慘死　畫面曝光

快訊／倫敦橋驚傳槍響！警方已封鎖現場　民眾驚慌奔逃

打擊假新聞！新加坡政府要用戶改文遭拒...改要求fb發更正通知

蘇丹新政權宣布「解散前總統政黨」　廢除侵犯人權爭議法律

遭潑熱水狂毆！9旬嬤進療養院身體變差　家屬偷裝攝影機揭恐怖真相　

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭…才知吃到雙胞姐！

堆疊22顆大草莓！PABLO推出豪華版草莓派對聖誕起司塔

「產地到餐桌，田園歸鄉樂」　嘉藥舉辦成果發表

這唇色寫著「幸福」！林志玲婚禮唇彩色號公開，女孩準備甜一波

蓋狗屋給阿肥住…卻被78喵霸佔　有家歸不得汪臉超哀怨

施鐵腕展實力穩定台南安平治安　安平警持續強力臨檢執法掃蕩

台南小六童溺斃！家屬氣炸求償「一審判賠500萬」…6年後逆轉「學校免賠」

限量悠遊卡被搞丟！她爆氣「我坐下班車回去」…男友一句話讓她心死

騎士摔車撞分隔島告示牌　身體遭「攔腰斬斷」當場慘死

MOMOLAND妍雨、泰河宣佈退團！　公司預告「還有第三個成員」商討中

快訊／倫敦橋驚傳槍響！警方已封鎖現場　民眾驚慌奔逃

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

21歲女孩喝水就發燒！就醫確診水過敏

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭

即／倫敦橋驚傳槍響　警封鎖現場

阻大阪公務員加班　6點半一到「強制關機」

他當孩子面前「扭斷妻脖子與四肢」　殘屍照傳朋友圈

她玩自拍傳給朋友　秒收回覆「快看頭旁邊」驚見嬰靈側臉

18歲女斬首奶奶愛犬　冷血傳照片

騎士撞告示牌　身體攔腰斬斷慘死

高以翔猝死「國外媒體洗版感嘆」　超過10國媒體報導

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

9旬嬤住進療養院遭潑熱水狂毆

縱火京阿尼　他90%燒傷存活成奇蹟

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

21歲女孩喝水就發燒！就醫確診水過敏

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

阿乃公開3人對質私訊！米砂「背著正宮糾纏孫安佐」內容曝

高以翔驟逝　漫威英雄心碎

快訊／孫安佐分手了！　女友阿乃認「我們感情破裂」

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面