阻止大阪公務員加班　6點半一到「電腦強制關機」

圖文／鏡週刊

日本勞動環境高壓、加班是家常便飯，隨著過勞致死事件頻傳，也讓日本國內開始重視起改善勞動條件。日本大阪政府率先宣布，為改善公務員加班情況，明年起將引進新系統，下班時間一到，職員的電腦將被系統強制關機。

根據日媒《產經新聞》報導，日本大阪府知事吉村洋於27日宣布，為改善職員長工時情況，將斥資5,000萬（約新台幣1,400萬）預算，於2020年導入新系統，辦公室職員電腦將於18點30分強制關閉。

除非職員有事先填寫加班時數，否則系統都一律會在18點20分收到系統警告「請盡快完成工作並關機」，10分鐘後就會強制關機。

報導指出，大阪公務員包含警察、教職員和一般職員約有7600人，每年加班時數為100萬小時，加班津貼支出約30億日幣（約新台幣8.4億）。明年度將會撥預算5,000萬日幣來引入新系統，預計於秋冬正式運作。

日本大阪府知事吉村洋強調，減少加班時間有助於保護員工健康和證明員工的工作能力很重要，因此期盼以此舉增進員工工作效率。



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