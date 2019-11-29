　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戰神黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬原訂彰化造勢取消：氣喘發作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜夫人李佳芬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張瀚天競辦緊急通知，李佳芬氣喘嚴重，明天無法參加造勢。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第二選區立法委員參選人張瀚天將於30日舉辦誓師大會，原定安排國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬到場助講，沒想到就在傍晚5時30分許接到競辦通知，「不好意思要通知大家，明天李佳芬確定無法出席，她這次出國回來，氣喘的有點嚴重，可能明天的行程都跑不了」，消息一出，讓一大票韓粉因此失望。

時代力量立法委員黃國昌28日踢爆，國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石，消息一出震撼政壇。

▲張瀚天競辦緊急通知，李佳芬氣喘嚴重無法參加造勢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張瀚天競辦緊急通知，李佳芬氣喘嚴重無法參加造勢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而立法委員參選人林佳新隨即也在臉書po出一張西螺鎮公所的陳舊公文，以此公文來說，受文者「韓國瑜」沒錯，但請託單位是誰？「西螺鎮公所」，內容寫的很清楚到底為什麼要建造堤防，大家自己看」，文內直指「事實真相是什麼？國昌我想你錯的離譜了，而且這種爆料真的很悲劇」。

為了這個「砂石場」真相爭議，有民眾為韓國瑜緩頰應該要說清楚講明白，也有地方人士說，民代就是要為民服務，所以無辜地簽下一紙黑字，如今要怪誰？在地方引發熱議，如果李佳芬能在明日出席張瀚天造勢場合，將這件事一五一十的說出來，也讓挺韓的選民更加堅定。不過很可惜，李佳芬為了選舉，長期以來勞累奔波沒有注意身體，引發氣喘發作，讓韓粉相當的憂心，一定要保重阿。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】

彰化「休閒麻將館」不休閒　賭客被抓：我第一次也！發揚國粹

開發產業園區被批炒地皮　近百住戶抗議朝王惠美肖像摔水球

ET快訊
吳敦義表態！「2條件下」願意爭取立法院長寶座
黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬彰化造勢取消「氣喘發作」
高以翔猝死「另有原因」！醫曝致命2條件全吻合
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

若國民黨單獨過半、黨內支持　吳敦義表態願爭取立法院長寶座

搶攻年輕選票！時力公布青年政策　力推18歲公民權入憲

戰神黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬原訂彰化造勢取消：氣喘發作

「王立強」只是化名？澳洲記者麥肯錫：這是真名！

愛河畔亮點「手印星光大道」啟用！葉匡時：韓國瑜當總統留腳印

韓國瑜拋45歲以下軍公教出國進修　徐國勇：愛情摩天輪蓋好再講

小燈泡爸挺老婆進國會！1064字「支持婉諭參政」曝心聲：每人心中都有一個孩子

「抵制民調」拖垮立委選情？　韓國瑜：應先擔心為何台灣假民調滿天飛

絕對是國安危機！　吳怡農發起「全民下架吳斯懷」運動

快訊／遭蔡英文酸政策常被推翻　韓國瑜回嗆：抄襲我的政見不是自我矛盾嗎？

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

若國民黨單獨過半、黨內支持　吳敦義表態願爭取立法院長寶座

搶攻年輕選票！時力公布青年政策　力推18歲公民權入憲

戰神黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬原訂彰化造勢取消：氣喘發作

「王立強」只是化名？澳洲記者麥肯錫：這是真名！

愛河畔亮點「手印星光大道」啟用！葉匡時：韓國瑜當總統留腳印

韓國瑜拋45歲以下軍公教出國進修　徐國勇：愛情摩天輪蓋好再講

小燈泡爸挺老婆進國會！1064字「支持婉諭參政」曝心聲：每人心中都有一個孩子

「抵制民調」拖垮立委選情？　韓國瑜：應先擔心為何台灣假民調滿天飛

絕對是國安危機！　吳怡農發起「全民下架吳斯懷」運動

快訊／遭蔡英文酸政策常被推翻　韓國瑜回嗆：抄襲我的政見不是自我矛盾嗎？

「勢」不過三！阿里巴巴今在港股下跌2.75%　結束連漲三日蜜月行情...陸港股市也都跌

若國民黨單獨過半、黨內支持　吳敦義表態願爭取立法院長寶座

當你的人生是一本書，翻閱《總有一天你會懂》　看盡6個成長階段的喜樂哀愁

第一次跟女神約會！他臨走前被揪「上來坐坐」興奮答應…2小時後報警

中信盃黑豹旗／變化球克敵　高苑陳委聖「抗寒」無失分

中職／統一獅等待補強戰力　觀望各隊釋出名單

太陽花馬英九等4人挨控殺人未遂　原告提2主張：非活動、無攻佔

【廣編】動作要快！大型車輛行車視野輔助系統補助只到年底

高以翔「不缺席」　毛加恩羅雯婚宴好友全程見證！

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

黃國昌酸韓國瑜　是忘記了、還是害怕想起來？

不只金援韓國瑜　12頁投誠報告還點名捐給10人

韓國瑜：45歲以下軍公教警消　「帶職帶薪」每年補助2萬美金出國進修

博恩「苗栗國」爆紅　苗栗人：中肯

吳怡農身價驚人！38歲財產破5000萬

黃國昌爆韓國瑜、李佳芬動用國家機器　掠奪國有地牟取暴利

金句狂爆下體、女人…　韓國瑜笑：我比費玉清好多了

「唯一支持蔡英文」　韓國瑜：讓民進黨高興到1月10日

史上最荒謬！韓國瑜4句通關密語送支持者

韓國瑜拋：45歲以下軍公教警消每人出國進修一年

候選人財產申報　阿扁只寫24字

避談岳父盜採砂石　韓國瑜：我都依法！

更多熱門

相關新聞

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

時代力量立法委員黃國昌28日踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。雖然韓國瑜競選辦公室隨即澄清，韓國瑜岳父李日貴過去曾經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，但卻馬上遭到網友打臉，指出韓國瑜女兒韓冰是在1996年出生，「韓總你女兒是1996年生的耶…」。

韓國瑜辦公室：黃國昌在選舉操作

韓國瑜辦公室：黃國昌在選舉操作

黃國昌爆韓國瑜、李佳芬動用國家機器　掠奪國有地牟取暴利

黃國昌爆韓國瑜、李佳芬動用國家機器　掠奪國有地牟取暴利

李佳芬家族盜採砂石？　韓辦駁斥

李佳芬家族盜採砂石？　韓辦駁斥

黃國昌爆：李佳芬家族盜採砂石

黃國昌爆：李佳芬家族盜採砂石

關鍵字：

彰化縣立委李佳芬氣喘砂石

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面