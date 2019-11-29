戰神黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬原訂彰化造勢取消：氣喘發作

▲張瀚天競辦緊急通知，李佳芬氣喘嚴重，明天無法參加造勢。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第二選區立法委員參選人張瀚天將於30日舉辦誓師大會，原定安排國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬到場助講，沒想到就在傍晚5時30分許接到競辦通知，「不好意思要通知大家，明天李佳芬確定無法出席，她這次出國回來，氣喘的有點嚴重，可能明天的行程都跑不了」，消息一出，讓一大票韓粉因此失望。

時代力量立法委員黃國昌28日踢爆，國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石，消息一出震撼政壇。

▲張瀚天競辦緊急通知，李佳芬氣喘嚴重無法參加造勢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而立法委員參選人林佳新隨即也在臉書po出一張西螺鎮公所的陳舊公文，以此公文來說，受文者「韓國瑜」沒錯，但請託單位是誰？「西螺鎮公所」，內容寫的很清楚到底為什麼要建造堤防，大家自己看」，文內直指「事實真相是什麼？國昌我想你錯的離譜了，而且這種爆料真的很悲劇」。

為了這個「砂石場」真相爭議，有民眾為韓國瑜緩頰應該要說清楚講明白，也有地方人士說，民代就是要為民服務，所以無辜地簽下一紙黑字，如今要怪誰？在地方引發熱議，如果李佳芬能在明日出席張瀚天造勢場合，將這件事一五一十的說出來，也讓挺韓的選民更加堅定。不過很可惜，李佳芬為了選舉，長期以來勞累奔波沒有注意身體，引發氣喘發作，讓韓粉相當的憂心，一定要保重阿。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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