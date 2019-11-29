「麒麟專案」低軌道火箭機密丟UBIKE　「天兵」上校認罪獲緩起訴

▲中科院何姓上校將「麒麟專案」低軌道火箭機密隨手丟在Ubike上遭查獲，桃檢偵結予以緩起訴處分。（示意圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在中科院任職的何姓上校去年12月代替下屬赴國防部軍備局報告「麒麟專案」研究報告，竟將高度機密文件私下列印帶回家研讀，隔天報告後將紙本機密文件丟在Ubike車籃上被路過軍人查獲送交國防部處理，何姓上校事後坦承犯行並認罪，依涉犯國家機密保護法洩漏國家機密罪，偵結予以緩起訴處分，但需向向公庫支付10萬元，參加法治教育1場。

桃檢調查，何姓上校在中山院飛彈火箭研究所擔任研究工作，負責先鋒計劃專案管理等相關業務，其中「麒麟專案整理獲得規劃書」、「國家中山科學研究院麒麟專案監審作業整合團隊（WIPT）會議實施計畫」，均屬國家高度機密。國防部軍備局通知中科院飛彈所在2017年12月20日在該局召開「麒麟專案」監審作業整合團隊（WIPT）第二次作業會議，原由承辦人張簡姓中校負責專案報告，但張簡因故無法參加，何詢問軍備局後，決定自己出席報告。

何姓上校明知機密資訊相關收發程序，必須加密以軍網傳送，不得無故以紙本列印以免外洩，但因臨時替下屬報告，為準備提報內容，未經核准竟擅自列印資料，並帶回台北市住處研讀，以備隔日帶往開會時做專案報告。

何姓上校當天完成報告後，下午會議結束後，騎著Ubike前往北市大直捷運站停妥後步行到對街用餐，但卻該份重要機密文件留車籃內，後來剛好被路過的憲兵202指揮部曾姓軍官拾獲，轉交國防部處理，國防部再移送桃檢偵辦。

檢方認為，何姓上校犯後坦承犯行與疏失，參酌他因臨時決定代替同仁參加專案會議，為準備提報內容才擅自列印機密文件帶回家導致機密遺失，涉犯國家機密保護法洩漏國家機密罪，偵結予以緩起訴處分，但需向公庫支付10萬元，並參加法治教育1場。

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