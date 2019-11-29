開發產業園區被批炒地皮　近百住戶抗議朝王惠美肖像摔水球　

▲富麗大鎮住戶朝著王惠美肖像丟水球用球棒打。（圖／彰化環盟提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府規畫鹿港打鐵厝產業園區，目前已經進入縣級的環境評估影響程序，29日「富麗大鎮」住戶到縣府廣場高舉「只要休閒文化，不要製造毒害工業」布條，並朝著縣長王惠美、及處長劉玉平的黑白大頭照丟擲水球、用球棒擊打到斷兩半，大聲疾呼撤案的決心。

▲富麗大鎮住戶到縣府抗議反對打鐵厝產業園區的建設。（圖／彰化環盟提供）

自救會長林志賢表示，彰化縣不缺工業區，鹿港更不缺，鹿港是彰化縣唯一能在國際發光的小鎮，9.9公頃打鐵厝產業園區扣除公設土地只能讓十幾家廠商進入，這樣能解決產業缺地問題？為什麼要為了這幾家，破壞住宅區的環境？

據了解，富麗大鎮為集合住宅大樓，、社區裡有604戶、人口超過3000人，2015年縣府計畫在社區南、北側台糖土地，規劃產業園區，台糖同意釋出土地。

▲富麗大鎮住戶到縣府抗議反對打鐵厝產業園區的建設。（圖／彰化環盟提供）

2018年4月經濟部前瞻計畫規劃南、北兩側園區，但遭到住戶的反對，一旦南、北工業區都開發，位在中間的富麗大鎮將會成為產業園區的夾心餅干，在經過2次公聽會後，縣府表示南側暫不開發，北側9.9公頃今年10月24日舉辦要進入環評前必須召開的說明會，引發住戶再度反彈。

上午抗議群眾情緒激憤，彰化警方大陣仗到場維持秩序，環保局綜合計劃科長陳金蘭代表接下陳情書，並表示，現在進行程序審查的過程，未來會召開環評委員會審查，歡迎關心朋友申請旁聽，全程記錄，一切公開透明，環由專家學者獨立審查，因為這是縣府開發案，縣府官員所佔的當然委員名額，都會迴避。對於抗議群眾質疑程序瑕疵部分也會納入審查，並強調，對於案子開發與否，沒有預設立場。

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