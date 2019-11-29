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彰化「休閒麻將館」不休閒　賭客被抓：我第一次也！發揚國粹

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記者唐詠絮／彰化報導

掛羊頭賣狗肉！彰化市以休閒麻將社團為名經營的「休閒麻將館」，開設1年來吸引許多民眾前往聚賭，生意非常的興隆，彰化警分局接獲情資後，埋伏蒐證，一舉查獲實際鄒姓負責人、員工和賭客等，共11人，當場查扣6200元賭資、1000元抽頭金，還有賭具和及積分卡等賭博贓證物。

▲彰化休閒麻將館公然聚賭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化休閒麻將館公然聚賭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化休閒麻將館公然聚賭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化休閒麻將館公然聚賭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鄒男說「小賭怡情，這也要抓？」否認經營賭場，但警方查出現場係以籌碼兌換現金方式聚賭，每300點（元）為一底，每台50點（元），店家每一局抽取400元至500百元抽頭金，賭客在離開前，可持點數卡以1點等值1元的方式換取現金。

接獲這起聚賭案後，彰化警分局與警察局靖紀小組共同成立專案小組，經埋伏蒐集事證及報請檢察官指揮、聲請搜索票，上門一舉查獲實際鄒姓負責人，現場陳姓女負責人、鄭姓男員工及王姓賭客等8人共計11人。

▲彰化休閒麻將館公然聚賭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化休閒麻將館公然聚賭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方要收網時，1位賭客即當場向工作人員兌換現金6200元，直呼「有夠衰」、其他賭客也說「第一次來玩」、「這也違法？」、「打麻將可以預防老人癡呆症」、「麻將是國粹耶」，但警方也說鄒男並非對外宣稱以社會團體登記「休閒麻將館」但聚賭就觸法，未來將加強持續查緝、掃蕩此類型賭博案件，並運用第三方警政，強力打擊如此不法歪風。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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