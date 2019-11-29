沙崙產業園區動土　鄭文燦：陸海空交通便捷適發展物流產業

▲沙崙產業園區將結合農委會的農業物流園區，帶動地方發展。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區「沙崙產業園區整體開發計畫案」、29日舉行動土。市長鄭文燦表示，沙崙產業園區往返桃園機場及台北港的交通快速便捷，是發展倉儲物流產業園區的優質地點，完工後將提供約17公頃的產業用地、引進約1,000個就業機會，創造約10億元年產值，並與農委會的桃園農業物流園區冷鏈物流合作，提升台灣農漁產品競爭力。

▲鄭文燦說，沙崙產業園區陸海空交通便捷，是發展物流產業聚落的優質地點。（圖／市府提供）



農委會主任委員陳吉仲表示，桃園農業蓬勃發展，並推出如農機補助等多項創新政策，成為中央及其他地方政府仿效的對象。沙崙產業園區往返桃園機場及台北港的交通便捷，未來農委會「桃園農業物流園區」的冷鏈物流中心完成後將可相互配合，提供農漁產品包括檢疫、貨運等一條龍的服務，帶動台灣農業發展。

▲沙崙產業園區動土。（圖／市府提供）



鄭文燦說明，沙崙產業園區位於中油沙崙油庫旁，經台61西濱快速公路可於15分鐘內抵達桃園國際機場，距離台北港也僅約25分鐘車程，是發展物流產業聚落的優質地點。市府就全部私有土地均採協議價購方式，提供地主及三七五租約耕作人合宜的補償，完成園區土地取得，開發面積約28.36公頃，預計2021年9月完工，可提供17公頃之產業用地。

市府也規劃於園區內設置太陽能發電及智慧儲能等系統，並導入智慧園區管理系統，整合LED智能路燈、空氣、水環境及交通環境等監測系統，讓沙崙產業園區成為智慧型、綠能型的園區。

台灣包括花卉、觀賞魚類等許多農漁產品深具出口競爭力，行政院農委會規劃於桃園設置「桃園農業物流園區」，打造農漁產品冷鏈物流中心，未來沙崙產業園區完工後也將相互合作，透過倉儲物流調節台灣冷鏈市場的供需，大幅提高台灣農業競爭力。

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