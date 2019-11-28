桃捷非營利幼兒園　全台唯一有捷運車廂、軌道意象設計

▲「燦哥叔叔」和小朋友一起搭乘自製捷運車廂遊戲。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日抵桃捷非營利幼兒園，為今年9月剛營運的幼兒園揭牌。鄭文燦變身為「燦哥叔叔」和小朋友一起體驗課程、搭乘自製捷運車廂遊戲，氣氛很溫馨。桃捷非營利幼兒園是大園區第一個設置2歲專班(幼幼班)的非營利幼兒園，更是全台第一個校園空間設計有捷運車廂、軌道意象的幼兒園。

▲「燦哥叔叔」和小朋友一起體驗課程，難掩童心。（圖／桃捷提供）



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桃捷非營利幼兒園位於桃捷公司青埔機廠內，今年9月開學，招收136名2-5歲學齡前孩童。市長鄭文燦表示，該幼兒園是桃園第一個企業與市府合作的幼兒園，也是桃園第19家非營利幼兒園，結合了專業團隊專長提供多元課程，也可讓孩子留園至晚上7點，相較公立幼兒園彈性，寒暑假也持續提供服務。

▲桃捷非營利幼兒園位於桃捷公司青埔機廠內。（圖／桃捷提供）

且非營利幼兒園每月費用從平均5,000元統一降至3,500元，與公立幼兒園收費標準，僅差距1,000元，不僅提供年輕家庭更多實惠的選項，同時滿足大園區居民及桃捷員工托育需求。市府目前規畫預計2年後，大桃園地區將可達到40個非營利幼兒園數量，總計可招收5,835個名額，朝向公私立幼兒園比例4：6的目標邁進。

▲桃捷非營利幼兒園是全台第一個校園空間設計有捷運車廂、軌道意象的幼兒園。（圖／桃捷提供）



桃捷非營利幼兒園經營團隊、台灣幸福園親子教育推廣學會理事長邱瓊慧表示，28日是感恩節，她很感恩過程中替孩子們努力的每一位工作人員，提供這麼優質的學習園地，讓這個園地可以把經營團隊對於快樂童年的圖像做完整呈現；同時也希望引領孩子學習感恩、懂得感謝，讓生活充滿幸福感，這是桃捷非營利幼兒園重要的教育價值之一。

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