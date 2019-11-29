韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」：砂石公司1979年就成立





▲李佳芬、韓冰 。（合成圖／資料照）

政治中心／台北報導

針對網友質疑，國民黨總統候選人韓國瑜的女兒韓冰在1996年出生，比李佳芬家族砂石事業公司「大通砂石行」在1998年起盜採砂石還早，何來韓國瑜競選辦公室說的「時序早在韓國瑜認識李佳芬之前」？對此，韓競辦29日晚間提供完整時序表回應此事。

黃國昌28日踢爆，李佳芬的父親、時任雲林縣議員的李日貴於1990年代（1998年起）在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，並由李日貴設立的「大通砂石行（嗣後成為「大通砂石股份有限公司」）攫取暴利。隨後，李日貴將雲林縣議員的位置，順利交棒給女兒李佳芬，而女婿韓國瑜也在中央擔任立委。

隨後韓競選回擊，李佳芬父親李日貴過去經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事，呼籲選舉不應針對候選人家人進行無差別的攻擊。

然而韓國瑜競辦的聲明卻被網友們質疑，黃國昌踢爆的這件1998年事情，早已是韓冰出生之後，哪來的「時序早在韓國瑜認識李佳芬之前」？

對此，韓國瑜競辦29日晚間回應，李日貴的砂石事業公司「大通砂石行」成立時間為1979年（民國68年），當時李佳芬就讀高中，亦即經營事業時間遠早於韓國瑜李佳芬夫婦結婚（民國78年）前，而後1996年（民國85年）韓冰出生。黃國昌所提西螺堤防時程為1998年至2003年間（民國87年至92年），也從未說1998年是李日貴砂石公司「設立時間」。

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