　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

破獲「骰子36仔」職業大賭場　永康警逮45人法辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警永康分局破獲1處「骰子36仔」職業大賭場，將廖姓負責人共45人全數帶返調查，周幼偉局長親自頒獎表揚，並要求員警嚴守行政中立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局破獲1處「骰子36仔」職業大賭場，將廖姓負責人共45人全數帶返調查，周幼偉局長親自頒獎表揚，並要求員警嚴守行政中立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局11月7日晚上8時50分許，循線破獲1處「骰子36仔」職業大賭場，將廖姓負責人、共犯3人及其餘賭客41人，共45人全數帶返調查，並查扣抽頭金與賭資4萬8千餘元，及賭具骰子、骰盅與押賭桌布等證物，全案偵訊後依賭博及社維法罪嫌送辦。

台南市警局長周幼偉，8日下午至永康分局頒發破案茶慰問有功員警辛勞，並與各級幹部精神講話，重申選舉期間依法行政，行政中立。

▲台南市警永康分局破獲1處「骰子36仔」職業大賭場，將廖姓負責人共45人全數帶返調查，周幼偉局長親自頒獎表揚，並要求員警嚴守行政中立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局日前接獲情資，有職業賭場流竄到永康區永大路二段內一座透天宅，立即派員探訪跟監並聲請搜索票，7日晚上專案小組見時機成熟，從前、後門包夾，破門而入，一舉攻堅破獲。

當場查獲40多名賭客聚集在1樓客廳下注擲骰，經清點含廖姓主嫌及賭客等共45人涉案，賭場廖姓負責人等4人，依賭博罪移嫌送台南地檢署偵辦，其餘賭客41人依社會秩序維護法裁罰。

永康分局長呂世明表示，賭博會使人成癮，毀人一生，且易衍生其他犯罪，因此職業賭場的存在，對轄區治安是種威脅，再次呼籲民眾不要存有僥倖心態，永康分局絕對會持續強力取締。

▲台南市警永康分局破獲1處「骰子36仔」職業大賭場，將廖姓負責人共45人全數帶返調查，周幼偉局長親自頒獎表揚，並要求員警嚴守行政中立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周幼偉局長再次重申，為確保選舉期間，公務人員依法行政，執行公正及政治中立，除不得違反行政中立法之規範外，亦不得動用行政資源、影響公務執行或以具銜方式，公開支持特定政黨或公職候選人，包括社群媒體，勿以職權張貼分享與政治、選舉相關貼文，以免遭質疑警察有特定政治立場。

周幼偉要求員警各項勤務、公文、言行等與職務相關行為，務必嚴守行政中立，謹守公務人員本分。並於各項選舉查賄保持中立，不分黨派，遇有賄選情資，應積極徹查到底，並報請檢察官指揮查緝。

ET快訊
她離婚「再愛一次初戀」甜蜜生2子！卻遭裹屍殺害　爺爺痛哭
11歲妹玩泛舟　上船前「要老師搭別艘」重力碰撞落水…6分鐘後
監視器畫面曝！同居男冷血殺害母嬰3人...窩網咖角落爽睡超安
女大生租屋2年半傳授「5大防蟑秘訣」！網一招KO：養貓後沒看
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

破獲「骰子36仔」職業大賭場　永康警逮45人法辦

視察竹市大車站計畫　交通部長林佳龍全力支持

茶文化入課程　小小泡茶師國際茶展露頭角

台東「塑起來」　環保再利用成獨創食物袋

台東縣政府「敬老好視力」　助弱勢長者保視力

立冬進補呷免驚！林內進雄宮邀請鄉親　龜鹿二仙膠來補冬

羽絨衣贈家扶兒　光隆實業秋冬送暖

跛腳法國鬥牛犬「麻糬」迷路　見警緊張發抖安撫找到失主　

宜蘭14處免費借用救生衣　民眾捕鰻苗及海釣活動安全有保障

卓榮泰與陳亭妃連袂拜票　台南鴨母寮菜市場熱鬧滾滾

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

破獲「骰子36仔」職業大賭場　永康警逮45人法辦

視察竹市大車站計畫　交通部長林佳龍全力支持

茶文化入課程　小小泡茶師國際茶展露頭角

台東「塑起來」　環保再利用成獨創食物袋

台東縣政府「敬老好視力」　助弱勢長者保視力

立冬進補呷免驚！林內進雄宮邀請鄉親　龜鹿二仙膠來補冬

羽絨衣贈家扶兒　光隆實業秋冬送暖

跛腳法國鬥牛犬「麻糬」迷路　見警緊張發抖安撫找到失主　

宜蘭14處免費借用救生衣　民眾捕鰻苗及海釣活動安全有保障

卓榮泰與陳亭妃連袂拜票　台南鴨母寮菜市場熱鬧滾滾

「5根薯條」介紹骨折種類　日網友神奇創意一張圖秒解析

貓修指甲被套「防毒面具」　歪頭無奈開掌：都給你剪啦

世桌團賽／中華女團五局大戰香港　鄭怡靜獨勝2點領軍進4強

《PD48》、《PDX101》爆決賽名單早內定！　安俊英認了「前20名都是PD Pick」

雷隊友是你！柴柴整理「0貢獻」　合照臉跩：都我做的

「青眼白龍」刺青250處！染藍雙眸失明3週　她曝：像被10片玻璃狂刮

立冬衝薑母鴨當心補過頭　中醫：白蘿蔔、南瓜「滋陰理氣」食材加進去

炎亞綸出道14年首度拍日劇！　台北一日遊陷異國戀…女主角「晨間劇女神」

公設比56%燒炭自殺宅淪法拍　南港每坪30萬...買到真賺到？

陳柏霖低調認愛緋聞女友庭萱　神隱當藝術總監「比演戲累」　

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

地方熱門新聞

男子看牙警衝入　原來醫生無牌營業

李佳芬：政府不用大有為　民間就很有活力

特勤兄弟同創造豪華美食　高cp值海陸大套餐

鎮南國小　千人壯觀排字製ＭＶ

竹市「動物員工」成打卡熱點

世界鍾姓宗親大會召開　跳鍾馗祈福

深夜被鎖門外　暖警助埃及男找住宿

白河警封城查獲酒駕

台南小英競總批韓國瑜夫婦貶母語

雲林縣府撤回投資綠能專區　漁民抗議

鬥牛犬「麻糬」迷路　警安撫找到失主　

釣客遭大浪襲捲落海 身穿救生衣順利獲救

世棒12強　陳杰準備肉粽

軍職退伍種苦瓜　郭宇昭種出優質味美苦瓜

更多熱門

相關新聞

麻將協會聚賭被抄　重新掛牌再來

麻將協會聚賭被抄　重新掛牌再來

2020總統、立委大選將至，為防制選舉賭盤影響選風，新竹市警察局於10月22日至28日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，查緝轄內職業賭場、六合彩簽賭、網路賭博，共計掃蕩處所20處，逮捕48人。

男子專竊車內財物被逮警啟聯防

男子專竊車內財物被逮警啟聯防

高級住宅區藏賭博麻將　每日抽頭超肥

高級住宅區藏賭博麻將　每日抽頭超肥

國道南下永康段追撞　貨櫃車打橫占3線道

國道南下永康段追撞　貨櫃車打橫占3線道

永康警結合勞工局宣導行車安

永康警結合勞工局宣導行車安

關鍵字：

骰子職業大賭場永康賭博

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面