破獲「骰子36仔」職業大賭場　永康警逮45人法辦

▲台南市警永康分局破獲1處「骰子36仔」職業大賭場，將廖姓負責人共45人全數帶返調查，周幼偉局長親自頒獎表揚，並要求員警嚴守行政中立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局11月7日晚上8時50分許，循線破獲1處「骰子36仔」職業大賭場，將廖姓負責人、共犯3人及其餘賭客41人，共45人全數帶返調查，並查扣抽頭金與賭資4萬8千餘元，及賭具骰子、骰盅與押賭桌布等證物，全案偵訊後依賭博及社維法罪嫌送辦。

台南市警局長周幼偉，8日下午至永康分局頒發破案茶慰問有功員警辛勞，並與各級幹部精神講話，重申選舉期間依法行政，行政中立。

永康分局日前接獲情資，有職業賭場流竄到永康區永大路二段內一座透天宅，立即派員探訪跟監並聲請搜索票，7日晚上專案小組見時機成熟，從前、後門包夾，破門而入，一舉攻堅破獲。

當場查獲40多名賭客聚集在1樓客廳下注擲骰，經清點含廖姓主嫌及賭客等共45人涉案，賭場廖姓負責人等4人，依賭博罪移嫌送台南地檢署偵辦，其餘賭客41人依社會秩序維護法裁罰。

永康分局長呂世明表示，賭博會使人成癮，毀人一生，且易衍生其他犯罪，因此職業賭場的存在，對轄區治安是種威脅，再次呼籲民眾不要存有僥倖心態，永康分局絕對會持續強力取締。

周幼偉局長再次重申，為確保選舉期間，公務人員依法行政，執行公正及政治中立，除不得違反行政中立法之規範外，亦不得動用行政資源、影響公務執行或以具銜方式，公開支持特定政黨或公職候選人，包括社群媒體，勿以職權張貼分享與政治、選舉相關貼文，以免遭質疑警察有特定政治立場。

周幼偉要求員警各項勤務、公文、言行等與職務相關行為，務必嚴守行政中立，謹守公務人員本分。並於各項選舉查賄保持中立，不分黨派，遇有賄選情資，應積極徹查到底，並報請檢察官指揮查緝。