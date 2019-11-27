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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長宣布退出格鬥界、國軍訓練不做了　「為什麼我要花錢找罪受？」

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▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書粉專）

▲館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

「館長」陳之漢因為計畫與國軍合作，傳授新式的體能與格鬥戰技，遭部分退將與黑粉質疑專業性。對此，陳之漢26日晚間開直播表示，確定要退休、退出格鬥界，且國軍訓練也不會做，往後就是將健力、健美、舉重這3種比賽辦得更好。

陳之漢說，他要下一個重大的決策，且要透過直播告訴社會大眾，他確定要放棄掉格鬥，「為什麼我要花錢找罪受呢？為什麼不把錢花在我自己的弟兄上呢？所以我跟大家宣布，我現在已經退休了，我要退出格鬥界，所以以後格鬥界任何事情，我都不參與！包括比賽我也完全停辦，絕對不復辦。」

陳之漢提到，之後他會朝健身房主業發展，大家來健身房還是可以打格鬥，也有課可以上，一樣有格鬥訓練測驗，但是會交給「下個世代」，也就是他會培養年輕人，希望這些年輕人可以站上國際舞台，「但是我個人要轉個方向，我就是全部都停止，也宣布從此以後不再推廣、不再舉辦，甚至在網路也不進行教學，對外也不教學，因為我們資格在這些人眼中是不符合的！」

陳之漢說，他日後也不會再開免費的防身術課給軍警消護，也不會有任何訓練課程是免費的，「因為我們不夠格！」既然外界都說他是「肌肉棒子」，那他就好好重視主業，帶給大家健康、力量、很好的外型和心肺的健身房訓練，「我的格鬥就交給我徒弟去國外發揚光大！」

陳之漢表示，取消格鬥比賽後，往後就是辦健力、健美、舉重這3種比賽，因為他舉辦健美比賽之後，整個業界都很謝謝他，而他也很謝謝所有參加者，「因為大家風評是好的，我辦得很開心，我花錢也花得很開心！」為什麼他要花錢在讓他難過，且實力不被認同的地方呢？所以他本人再也不沾染格鬥界的事情，而健力、健美、舉重這3個比賽，他未來會努力辦得越來越好。

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